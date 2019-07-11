蔡利超 编译

家中常备的阿司匹林，过期了就一扔了之吗？虽然过期的药不能吃，但它在家庭生活中其实也能“发挥余热”。美国《读者文摘》杂志总结了以下几个妙用。

1.去除汗渍。阿司匹林含有水杨酸，这种酸的作用类似于醋中的乙酸，能去除汗渍。把2~3片阿司匹林碾碎，放入半杯热水，搅拌均匀。把有汗渍的衣服浸泡在溶液中2~3个小时，用清水洗净即可。

2.去除衣服上的鸡蛋渍。如果生鸡蛋液沾在了衣服上，可以把水和1片阿司匹林碎末调成糊状，涂在污渍处，放30分钟，然后用温水冲洗即可。

3.去脚底硬茧。把5~6片阿司匹林磨成粉末，加入半汤匙柠檬汁和水，调成糊状，涂在脚底硬茧处，用热毛巾和保鲜膜包好，保持至少10分钟，取下毛巾，就能轻松地去掉硬茧了。

4.减少头皮屑。把2片阿司匹林磨成粉，加入到洗发水中。洗头时把混合物抹在头发上2分钟，然后用清水洗净，头皮屑就无影无踪了。

5.干燥粉刺。水杨酸能减轻炎症和肿胀，对于经常起粉刺的人是个好帮手。把1片阿司匹林碾碎，用少许水调成糊状物，用棉签蘸着涂在粉刺上，静置5分钟，然后用肥皂和水洗净。

6.帮助植物生长。阿司匹林既可以作为生根剂，也能治疗土壤的真菌病。但要小心过多的阿司匹林会烧伤植物。倒入土壤时，正确的剂量是0.5~1片阿司匹林兑1升水。▲