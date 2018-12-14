北京市科学技术研究院生物医药与营养健康协同创新中心成立

12月13日，“北京市科学技术研究院生物医药与营养健康协同创新中心”（以下简称“北科院健康中心”）成立大会举行。

河北医科大学副校长丛斌院士，北京工商大学校长孙宝国院士，国家卫生健康委员会食品安全标准与监测评估司副司长张志强，中国营养学会理事长杨月欣、中国人民大学副校长杜鹏、北京市科学技术委员会副主任郑焕敏，丰台区副区长周新春、北京生物技术和新医药产业促进中心主任潘悦等有关部门领导以及在生物医药与营养健康领域知名专家与企业代表等出席成立大会。

北科院院长郭广生致辞并宣读《北京市科学技术研究院生物医药与营养健康协同创新中心成立的决定》。郭广生指出，34年前，北科院因改革而生，伴随改革开放的大潮发展起来，成为科技体制改革的先行者和排头兵。三十多年来，北科院改革开放从来没有停步，围绕新时期新定位新目标，聚焦六大方向即城市安全与治理、城市环境与生态保护、“高精尖”技术与产业、生物医药与营养健康、科技创新智库、科学普及与文化传播，着力布局新型研究中心建设。

郭广生介绍，北科院健康中心是通过整合北京市营养源研究所、北京市理化分析测试中心、北京城市系统工程研究中心、北京市计算中心、北京市辐射中心、北京市实验动物研究中心等多家二级单位的生物医药与营养健康科技资源而成立的。该中心以《“健康中国2030”规划纲要》为指导，针对首都为核心的京津冀城市群居民面临的重大健康问题，以“科技让市民更健康”为价值追求，以科技创新为动力，资源协同为机制，成果转化为目标，致力研发健康相关的技术、产品和服务，提升市民健康水平，努力构建具有国内领先水平的生物医药与营养为核心的健康领域政、产、学、研、用协同创新中心。现今，生物医药与营养健康产业的科研创新在国内外备受重视和支持。成立北科院健康中心，就是要抓住行业发展机遇，通过体制机制改革，培育特色创新实力，促进优质资源共享，推动成果落地应用。未来，北科院健康中心要重点推进以下三个方面的工作：第一，北科院健康中心要成为京津冀生物医药与营养健康领域技术产品的研发高地；第二，北科院健康中心要成为京津冀生物医药与营养健康领域高端人才和产业资源的汇聚平台；第三，北科院健康中心要成为京津冀生物医药与营养健康领域技术成果转化的助推器。

郑焕敏在致辞中希望北科院健康中心将促进健康的理念融入到科研工作的全过程，攻坚克难，实现核心领域的技术突破，为发挥科技在首都生物医药与营养健康领域的示范引领作用提供强有力的支撑；孙宝国在致辞中对北科院健康中心成立表示祝贺的同时，期望北科院健康中心不辱时代赋予的新使命，牢固树立和持续坚持“科技报国、科技强国、科技为民”的科技价值理念，力争打造出“北京有地位、中国有特色、世界有影响”的生命科学与健康技术领域新高地。

丛斌、孙宝国、张志强、郑焕敏以及北科院主要领导为北科院健康中心揭牌。

北科院党委书记方力为北科院健康中心主任办公会成员颁发了聘书。其中邵锦文副院长为北科院健康中心主任，常务副主任为北京市营养源研究所李东所长，中心副主任有4位，分别为北科院科研开发处黄劲松处长、北京市理化分析测试中心武会娟副主任、北京城市系统工程研究中心时艳琴书记、北京市计算中心刘彤常务副主任，同时聘请北京市营养源研究所何梅副所长为中心首席科学家。

北科院健康中心第一届学术委员会由杨月欣担任主任委员，王陇德、孙宝国、丛斌和姚卫海为副主任委员，共有21名著名专家组成。郭广生为到场的委员颁发了学委会聘书。

揭牌仪式后，进行了北京市营养源研究所与中国营养学会等的战略合作签约仪式。与中国营养学会的战略合作旨在发挥中国营养学会的专家资源，利用北科院营养源所应用研究平台，组建“营养健康研究院联合科技平台”，通过项目合作、成果转化、人才交流等形式，促进营养与健康产业的发展。

成立大会之后，杨月欣理事长作了题为《“国民营养计划”的落实》的专题报告。