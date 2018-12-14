临床发现，有些症状看似与肺部无关，但可能是肺癌的表现。如能充分了解肺癌的这些“隐匿”迹象，并及时咨询医生，就可以尽早发现并治疗肺癌。

杵状指：部分肺癌患者有杵状指，这是缺氧的表现，即手指与脚趾的第一节变得肥大，指甲也会突起变弯，且常伴有疼痛，应提高警惕。

腹部不适：部分癌症患者，特别是合并骨转移的患者，容易出现血钙水平升高。血液中过多的钙会导致腹痛、便秘、口渴、食欲不振等。

精神问题：丹麦一项研究发现，小细胞肺癌患者在确诊前因焦虑、抑郁等看精神科的几率较高。这可能是因为癌症影响免疫系统或激素水平，进而导致思维混乱、抑郁等。

肩背部疼痛：肺尖肿瘤综合征是由于肺上部的肿瘤生长侵犯了脊柱、脊椎、肋骨等处所致的症状。由于这些肿瘤长的部位特殊，所以较少影响呼吸系统，但会使肩胛骨、背部、手臂等处感到疼痛。

疲劳：肺癌会导致贫血，使身体组织因缺氧而乏力。

平衡变差：肺癌容易出现脑转移，有些小细胞肺癌患者会出现免疫系统攻击神经的情况，进而影响到肌肉运作，使患者出现坐时无法起身或站起来后不稳等。

体重变化：部分小细胞肺癌患者伴有库欣综合征，导致皮质醇含量增高，液体潴留、体重增加。相反，高钙血症和抗利尿激素分泌异常则会使患者食欲不佳，日渐消瘦。

男性乳房发育：大细胞肺癌可破坏激素平衡并导致男性乳房肿胀。

头痛：肺癌脑转移后，肿瘤可能压迫上腔静脉，导致颅内压增高，患者会感觉头痛，甚至可能昏倒。高钙血症也会使患者头痛欲裂。

心脏问题：高钙血症和贫血都会造成心跳过速或心律失常等症状。尤其是高钙血症，可导致昏迷或心脏病发作，严重的贫血也会引发胸痛和呼吸急促等。

浮肿：因脑转移造成上腔静脉受压时，颈部、手臂、面部可能会浮肿，胸部可能看到蓝红色的血管。

血栓：肺癌患者容易在腿部或手臂出现深静脉血栓，继而引发局部水肿；肺部出现肺栓塞会导致呼吸困难。这可能是癌症诱发炎症引起凝血或是肿瘤本身的化学物质所致。▲