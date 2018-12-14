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抽最猛的烟、吃最补的药？男人最怕“朋克养生”！

2018年12月14日08:15 来源：人民网-健康时报

　　喝最烈的酒

　　男人喝酒，不仅喝酒，还要喝出文化、品位和情怀。但酒是喝不完的，身体却会被喝垮。《柳叶刀》一项研究发现，饮酒安全上限差不多是每星期5杯啤酒(约等同100克纯酒精;每周喝10杯或更多预期寿命缩短一到两年;每周喝18杯以上，预期寿命缩短四到五年。

　　北京朝阳医院药事部周欣：别给喝醉找说辞了，喝醉就是酒精中毒。健康成人喝一瓶600ml左右的啤酒需2个小时代谢。酒精中毒不仅会伤害中枢神经系统损伤，还会导致肝损伤，消化道损伤，甚至胃黏膜糜烂出血，引发呼吸循环衰竭，进而危及生命。醉酒后多饮水，注意保暖，防摔倒，保持呼吸道畅通，头偏向一侧避免呕吐物阻塞气道或误吸。严重者及时送医院。注意，喝浓茶不仅不能解酒，还会对人体造成更重伤害。

　　抽最猛的烟

　　见面递根烟，就着烟，聊着天，瞬间拉近距离，吸烟是男人间打开社交的手段，但有些病是抽出来的。近日，全国16个省25家医疗机构联合开展的“吸烟男性生育健康状况调查”出炉。报告显示，不孕不育夫妇中，54.86%的男性吸烟;32.34%的吸烟男性精液异常。

　　北京大学第三医院男科主任姜辉：受调查者精液异常主要表现在精液量少、精子数量减少、精子密度降低、精子存活率及正常形态精子百分率下降等，也有部分精子出现畸形。这可能是烟草中的尼古丁等生物碱、苯并a-芘、镉以及吸烟引起的氧化损伤、精子细胞易损伤性增加和自我修复能力下降等因素共同作用的结果。另外，吸烟者的勃起功能障碍率要高于非吸烟者，吸烟者的性腺与激素水平、精子DNA指标也有异于非吸烟者。

　　熬最深的夜

　　你笑着数钱，身体却让你哭着交钱。美国范德堡大学的一项研究显示，如果一名成年男性连续7天睡眠不足5个小时，其雄性激素的水平会显著降低，性欲也会大大减退。男性睡眠质量偏低也影响勃起功能，如每晚睡眠时间低于6小时，中老年男性患勃起功能几率增加。

　　北京中医药大学东直门医院男科副主任医师王彬：人们熬夜就是用生命在赌博，即使是身强力壮的男性长期熬夜也消耗不起。对男性而言，熬夜最大的危害莫过于偷走“性福”。人体内许多重要的合成反应都必须在睡眠中完成，雄性激素便是其中之一，长期熬夜一方面消耗掉大量雄性激素维持精力，另一方面睡眠不足或不规律影响雄性激素的合成与代谢，持续的紊乱便最终造成男性性欲降低、勃起功能障碍等问题。

　　吃最补的药

　　腰膝酸软，要补肾;脱发谢顶，要补肾;耳鸣眼花，要补肾……中国男人对补肾太执着，身体哪里不好，都要补肾。不少人认为西药有毒、副作用大、依赖性大，不敢用药;同时，认为中药天然、无毒、无副作用，可安心服用。事实上，补药也要根据医嘱，对症下药。

　　河南省中医院男科主任医师王祖龙：很多人找到医生强烈暗示补肾，问及是否吃海马、虎鞭、淫羊藿等。肾虚分肾阴虚(怕冷)、肾阳虚(口干咽干易上火)、肾气虚(精力不够，夜尿多)、肾精不足(易脱发且弱精)、阴阳两虚(又怕冷又怕热)五型。中医强调阴阳平衡，如“阴虚”而“补阳”或“阳虚”而“补阴”，反而加重病情，如肾阴虚的人吃了金匮肾气丸不对，这个药是补阳的，适合肾阳虚的人。中药“补肾”，一定要先辨证。

(责编：李轶群、杨迪)


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