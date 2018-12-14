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孕期饮食加点果蔬“酸”

中南大学湘雅医院产科教授 张卫社 张淑军

2018年12月14日08:15 来源：中国妇女报

孕早期，不少准妈妈没胃口、喜欢吃酸味食物、厌油恶心，这被称为早孕反应。此时，不妨在饮食里加点“酸”。

酸味食物可以加强胃黏膜分泌胃酸、胃蛋白酶等消化液，促进胃肠蠕动，有利于食物消化吸收，还可以刺激味觉，增加食欲，缓解孕妇早孕反应，调节味觉敏感度，从而保证孕期摄入足够的营养，缓解紧张情绪。

但并非所有酸味食物都适合孕妇食用，孕妈妈要学会“挑食”。西红柿、橘子、猕猴桃、枣、樱桃、青苹果等酸味果蔬比较适宜，它们富含碳水化合物、水分、膳食纤维、各种维生素、微量元素，除了可以增加孕妇的食欲，膳食纤维还能促进胃肠蠕动，改善便秘；维生素C能提高孕妇免疫力，促进铁的吸收，预防贫血；钾、钙、铁、磷等可以补充孕妇体内所需的微量元素；叶酸等B族维生素能保证胎儿神经管正常发育。

孕妇最好少吃或不吃腌制酸菜和话梅蜜饯等食物，它们经过加工，不仅营养成分流失严重，而且含盐、糖量高，添加剂多。

另外，孕早期没食欲的准妈妈，应注意食品种类多样化，以满足母婴的营养需要。同时，建议孕妇少食多餐，细嚼慢咽，少吃容易产气的食物，比如大豆、萝卜等。

(责编：李轶群、杨迪)


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