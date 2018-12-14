美国皮尤研究中心近日发布了一份名为《人工智能与人类的未来》的研究报告。报告称，人工智能（AI）领域的多数专家认为，到2030年，AI将对人类产生积极影响。

在该项研究中，皮尤研究中心对979名AI领域的技术先驱、创新者、开发商、商业和政策领袖以及研究人员进行了调查，要求他们就2030年AI对人类的影响进行评估，回答“到2030年，大多数人会比今天过得更好吗”这一问题。

调查结果显示，63%的受访者认为，先进的AI和相关技术会提高人类的能力，大多数人将会过得更好。这些人表示，AI技术会让计算机在复杂决策、推理和学习、复杂分析和模式识别、视觉敏锐度、语音识别和语言翻译等方面的能力与人类不相上下，甚至超过人类；众多AI系统将帮助人类节省更多的时间和金钱，为个人提供更多个性化服务；尤其是在公共卫生领域和教育领域，AI将扮演重要角色。

而另外37%的受访者则认为，先进的AI和相关技术很可能会削弱人类的自主性和能动性，以至于到2030年大多数人过得不会比今天更好。美国未来研究所执行主任玛丽娜·戈比斯就表示，AI可能会造成更大的经济不平等。她说：“如果我们的政治经济和数据治理机制不发生重大变化，AI可能会造成更大的经济不平等、更多的监控、更多程序化的非以人为中心的互动。”

无论对未来乐观与否，大多数专家都对AI发展对人类的长期影响，如就业、数据滥用、自主性武器威胁等问题表示关切，认为发展AI必须以服务全人类为首要任务，以扩大人类能力为目标，要进行政治经济改革，制定必要的监管政策，才能让人类在未来的“人机竞争”中占据主动。（记者刘海英）