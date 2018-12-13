人民网海口电12月13日电 （记者王君平）包括上海、天津、厦门、杭州、北京在内，全球共有19座城市参与“城市改变糖尿病”项目，惠及1.3亿市民。这一模式被越来越多的国家和城市所借鉴或采纳，成为城市防控糖尿病的重要措施之一。12月13日，在海口举办的第三届全国糖尿病防治大会上，“中国健康知识传播激励计划（城市改变糖尿病）”项目发布《“城市改变糖尿病”倡议》。《倡议》提出：城市应重视糖尿病对居民健康及城市发展的影响，掌握城市糖尿病流行现状，设定目标并制定行动策略，共同行动改变糖尿病。

“中国健康知识传播激励计划”是由国家卫生健康委疾控局、宣传司、中国健康教育中心及中国记协办公室共同发起并指导的大型健康传播项目，其中“城市改变糖尿病”专题由中国健康促进基金会主办，中华预防医学会健康传播分会提供学术支持。“城市改变糖尿病”项目由哥本哈根Steno糖尿病中心、伦敦大学学院与诺和诺德于2014年发起。

国际糖尿病联盟（IDF）数据，在2017年，全球约有4.25亿糖尿病患者，其中约2/3居住在城市，城市中糖尿病患病率为10.2%，高于农村的6.9%。据预测，至2045年，全球将有6.29亿人患有糖尿病，3/4的患者将居住在城市，给城市经济社会发展带来沉重负担。

中国是糖尿病患者数量最多的国家，同时面临着城市化、老龄化、不健康生活方式等因素的挑战。中华预防医学会副会长孔灵芝介绍：“‘中国健康知识传播激励计划’将‘城市改变糖尿病’作为专题项目，进行案例分析、国际城市经验交流、中国城市案例梳理，分享并推广成功经验。希望能通过倡议多部门联动，共同努力，为改变糖尿病不断增长的趋势提供助力。”

中华医学会糖尿病学分会主任委员贾伟平教授介绍，城市的糖尿病管理，是反映健康管理发展的一个重要衡量因素。城市改变糖尿病不是某个行业的项目，它应该是属于政府的行动项目。只有政府的参与及政策的支持，再加上糖尿病防控的社会力量、医疗机构和疾病防控的力量结合在一起，才有可能实现根本性的改变。

《“城市改变糖尿病”倡议》发布

改变糖尿病流行趋势是一项需要远见的，长期、可持续性的系统工程，唯有将健康纳入城市战略的各个方面，才能与城市发展实现互利共赢。孔灵芝说：“‘改变’是《’城市改变糖尿病’倡议》重要的关键词。首先通过掌握城市糖尿病情况，并意识到在政策、环境等方面是否有不足，然后针对性去制定行动计划，包括方方面面的政策和管理，最后多部门乃至全社会共同行动起来，遏制糖尿病的流行趋势。这不仅仅是卫生部门的事，也是政府、全社会的共同责任，这也正符合健康中国的指导思想。”

《倡议》提出由城市多部门建立协同机制，在改善支持性环境、引导个人行为改变、促进规范诊疗管理等方面做出积极行动，并提出8条具体建议，包括：将促进健康融入城市规划和相关政策制定、积极建设健康支持性环境、全面践行健康生活方式、注重早筛查早诊断、强化基层医生能力建设、规范诊疗管理服务等。

诺和诺德（中国）副总裁林敏表示：“城市改变糖尿病作为全球化平台给所有人提供分享、交流及合作的机会。我们彼此能看到大家在做什么，解决了什么问题，又能学到什么。诺和诺德会一如既往承担社会责任，加强与政府、社会机构通力合作，支持各方为糖尿病的防控做积极探索，共同应对城市糖尿病高发对公众健康的威胁。”

附：《“城市改变糖尿病”倡议》全文

“城市改变糖尿病”倡议

受城市化、人口老龄化和不健康生活方式的影响，糖尿病患病人数在快速增长。2017年全球糖尿病患者人数约4.25 亿，其中近2/3居住在城市。据预测，到2045年这一比例将上升到3/4，给城市经济社会发展带来沉重负担。

《“健康中国2030”规划纲要》指出，健康是促进人的全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条件；并提出要“促进城市与人民健康协调发展”。为此，“中国健康知识传播激励计划”基于“城市改变糖尿病”项目在全球的实践经验，倡议城市重视糖尿病对居民健康及城市发展的影响，积极行动起来，努力应对糖尿病对公众健康的威胁，尽快遏制糖尿病的增长态势。

一、掌握城市糖尿病流行现状

掌握城市居民糖尿病的发病状况，识别高危和高发群体，分析导致糖尿病流行的主要危险因素，让广大市民知晓糖尿病防治科学知识，以预估和应对挑战。

二、设定目标并制定行动策略

设定改变糖尿病的城市目标，明确优先行动策略，完善城市规划、建设和管理，改进健康促进政策，积极采取社区健康干预和卫生系统强化等措施。

三、共同行动，改变糖尿病

我们倡议：城市多部门建立协同机制，在改善支持性环境、引导个人行为改变、促进规范诊疗管理等方面做出积极行动。

· 将促进健康融入城市规划和相关政策制定；

· 积极建设健康支持性环境；

· 全面践行健康生活方式；

· 充分发挥媒体作用，持续为公众传播科学易懂的糖尿病科普信息；

· 将运动纳入糖尿病患者干预与治疗措施；

· 注重糖尿病及并发症的早期筛查和早期诊断，推动防控关口前移；

· 强化基层医生能力建设，提升诊疗水平；

· 规范诊疗管理服务，提升糖尿病患者的治疗率、管理率和控制率。

让我们行动起来，共同应对糖尿病，改变糖尿病！