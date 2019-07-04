权威专家带你了解糖尿病

本期节目：糖尿病患者控糖同时亟需尽早护心肾

中国是糖尿病大国。因为人口基数大，自然而然糖尿病的总数就会比较多。目前最新的统计数据显示我国共有1.14亿糖尿病患者，而全球糖尿病患者总数是4.25亿。也就是说，世界上超过四分之一的人都是糖尿病，而且这些患者是在中国，因此说我国是一个糖尿病大国。

每10个成年人就有1位糖尿病患者

40年以前，糖尿病在我国的患病率是0.69%，但现在不一样了，最新的数据显示糖尿病的患病率为10.4%。也就是说，每10个成年人当中就有1个人患糖尿病。而血糖较高但还没达到临床诊断标准的情况我们把它称作糖尿病前期，或者叫糖调节受损，这部分的患病率大概在15%。

总体来说，中国成人当中有25%的人患有高血糖的，其中糖尿病的占10%，15%的人处于糖尿病前期。

疾病呈现年轻化趋势

在以前的认知中，认为2型糖尿病是老年病，因为随着年龄的增加，很多人的血糖都会有轻度的升高，这是机体适应性的改变。

但近年来发现，越来越多的年轻人患上了糖尿病，20~40岁糖尿病的患病人数占比6%，疾病呈现明显的年轻化趋势。可能与生活节奏快、工作压力大有一定的关系，此外，吃得多、运动少导致的肥胖也是高风险因素之一。

糖尿病是怎么发生的呢？

遗传因素

糖尿病有遗传易感性，有糖尿病家族史的人群就容易发生该疾病。另外，从种族角度来讲，黄种人遗传因素方面属于中度易感人群；而白种人的遗传基因背景属于低度易感。比如说，中国人稍微胖一些可能就会发生糖尿病、脂肪肝或者高血压等疾病，而白种人可能很胖才会患上这些疾病。

环境因素

糖尿病是一个生活方式病，主要和经济发展较快有关，与民众生活水平的改善以及健康素质也有关系。其中，吃的太多、吃的太好，动的太少所导致的肥胖是2型糖尿病最主要的环境因素。

糖尿病的临床分型有哪些？

目前临床上把糖尿病分为四种类型，1型糖尿病、2型糖尿病、特殊类型糖尿病和妊娠糖尿病。

1型糖尿病多见于小孩子，主要和体内经受过某些病毒或微生物感染后机体的免疫状态改变有关，如病毒性感冒、病毒性腹泻等。

2型糖尿病也就是大众常说的糖尿病，主要发生在成年人群体，尤其是肥胖人群、脂肪肝人群，约85%的糖尿病都属于这一型。

特殊类型糖尿病是由于明确的遗传因素或者环境因素所导致的。比如有些人的基因突变，会发生使血糖升高的一些疾病；一部分患者胰腺癌手术后，在胰腺内的胰岛也会减少，就可能导致血糖的升高。

妊娠糖尿病也较多见，尤其是有糖尿病家族史的人，特别容易诱发糖尿病。提倡女性在怀孕期间做糖尿病的筛查。

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专家简介

贾伟平，上海交通大学附属第六人民医院内分泌科主任，内分泌代谢科教授、主任医师，博士生导师，973首席科学家。国家基层糖尿病防治管理办公室主任，上海市糖尿病临床医学中心主任，上海市糖尿病重点实验室主任，上海市糖尿病研究所所长，中华医学会糖尿病学会前主任委员、IDF-WPR执委。

擅长：糖尿病的个体化诊断治疗；肥胖和代谢综合症（即指肥胖、糖尿病、血脂异常、高血压中任何三项同时存在的患者）的诊断与治疗。

出诊时间：周二上午