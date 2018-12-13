最新研究发现：蒸桑拿有利心血管健康

近日发表在开放获取期刊《BMC医学》上的一项研究发现，50岁以上且常蒸桑拿者，死于心血管疾病的风险更小。

来自芬兰的研究者发现，那些每周蒸4至7次桑拿的人，心血管疾病死亡率为每1000人年中2.7人次，而每周只蒸1次桑拿的人，心血管疾病死亡率为每1000人年中10.1人次。“人年”是指研究参与者参与年数的总和，用来衡量一个时间段内，一个研究人群中新发病例的数量——如果新发病例较少，就说明风险较小。

研究者表示，“这项研究的一个重要发现就是，规律的桑拿浴与中年女性及男性更低的心血管疾病死亡率相关”。桑拿浴会降低心血管疾病的死亡风险，原因可能有以下几种：一是研究团队在此前研究中发现多蒸桑拿的人血压较低，二是已知桑拿可将心率提高到低强度至中等强度运动可以达到的水平。

研究者还发现，心血管疾病死亡率随着每周桑拿浴时间的增加而降低。据悉，参与研究的1688人都生活在芬兰。研究开始时，参与者的平均年龄为63岁，其中51.4%是女性。这一前瞻性研究的数据均为1998年至2015年间收集，平均跟踪时间为15年。

研究者表示，本研究中的数据均来自同一区域，因此该研究发现是否适用于其他人群，还需要进一步研究。此外，本研究为观察性研究，无法得出因果性结论。