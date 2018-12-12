我国高血压患者有“三低”

视频回放：控制心率是对抗高血压的新“武器”

高血压可以说是大家最熟悉的慢性疾病了，也是目前为止世界上最常见的慢性病，在我国，大约有近两亿人患有高血压。而我国的高血压患者普遍有着一个特点——“三低”，这里的“三低”便是知晓率低、用药率低、达标率低。

正常情况下，人在静息时的血压应该低于140/90mmHg，若是超出这个上限，一般会被定义为高血压。高血压是一种以动脉血压持续升高为主要表现的慢性疾病，常引起心、脑、肾等重要器官的病变并出现相应的后果。早期症状包括头痛、眩晕、双耳持续较长时间的耳鸣、心悸气短、失眠、肢体麻木。但是，有一半以上病人平时可毫无症状或仅在早期有轻微症状，如轻微头晕、头痛等，极容易被忽视，从而造成高血压患者知晓率低。

用药率也就是服药依从性，由于绝大部分高血压患者需要终生服药，而许多患者，尤其是一些年轻的患者，自我感觉良好，并没有什么不适感，便不愿意用药；或是某些患者在服用药物后症状得到缓解，并无不适感，便自行停药。这便是我国高血压患者用药率低的原因。

得了高血压，并不是吃了降压药就万事大吉，还要看服药后效果如何，是否达标。若是高血压患者在服药后血压未能低于140/90mmHg，这便是未能达标。而在我国，许多患者尽管长期服药，但达标的人却少之又少。

正是由于这所谓的“三低”，造成我国高血压患者的病情得不到有效的控制，所以建议人们每两年到医院检查一次，做到早发现早治疗，与此同时，还要提高服药依从性，这样才能有效的控制好血压。

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专家简介：宋现涛，医学博士、主任医师、教授、博士研究生导师；首都医科大学附属北京安贞医院心内一科A区主任。

擅长：复杂冠心病患者的介入诊断与治疗，联合使用无创辅助检查手段与有创的腔内影像学技术及功能学检查对冠心病患者进行综合治疗。

出诊时间：每周一下午、周三上午 每周一上午（特需门诊 需要预约）