第五届泌境寻踪—临床内分泌代谢性疾病病例比赛决赛举办

12月9日，由中华医学会北京分会（北京医学会）、北京医学会糖尿病学分会、北京医学会内分泌学分会主办的“第五届（2018）泌境寻踪—临床内分泌代谢性疾病病例比赛”决赛在京举行。

据了解，本次学术活动是建立在持续推动学科的发展，提高广大内分泌青年医师临床诊治能力的基础上应用而生的，在临床工作中，各种疑难病例层出不穷。北京医学会糖尿病学分会、北京医学会内分泌学分会希望通过征选典型病例并进行全国巡讲，促进内分泌和糖尿病医生的临床交流，规范疾病临床管理，提高临床医师的诊疗水平，最终解决临床实际问题。同时也希望通过此次病例巡讲的机会，了解临床一线医生诊疗现状，强化临床医生对新型药物的认识与治疗体会，为诊疗方案寻求循证医学支持，推广先进临床治疗经验，推动临床诊疗规范化。

中华医学会北京分会，北京医学会秘书长田宝朋致辞

中华医学会北京分会，北京医学会秘书长田宝朋向记者介绍到，第五届(2018)“泌境寻踪”北京医学会临床内分泌代谢性疾病病例比赛共覆盖北京、天津、辽宁、山东等8个省及直辖市，分为初选赛、预赛、复赛、和决赛四轮活动，活动总场次近120场，病例报告495个。田宝朋表示，本届比赛病例数、活动场次、参会代表、专家人数等均为历年之最！经过层层选拔，最后冲进决赛的只有12个病例。

决赛现场，专家评委们对12位选手的病例报告现场进行了点评与打分，最终，北京医院贾晓凡获得一等奖；北京医院鲜彤章、河北医科大学第二医院郝慧瑶获得二等奖；北京清华长庚医院刘兆祥、山东大学齐鲁医院刘媛、中日友好医院谢玲玎获得三等奖；优秀奖6名、最佳人气奖3名。