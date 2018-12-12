冬天手脚冰凉，女人养生，莫忘当归

月经量少，每次大姨妈肚子痛怎么办？

脸色不好，蜡黄蜡黄，还长斑，惨淡！

一到冬天就手脚冰凉，怕冷，难受！

别担心，在茫茫药海中，就有一味中药能解以上女人之苦！它就是补血第一药，被称为“妇科圣药”的当归。

广州市中医医院药学部副主任中药师江霞介绍，当归的药性为甘、辛、温。当归广泛用于女性的调经、补气血、润肠、美容等方面，在临床上使用率高，所以有“十方九归”的说法。它主要适合以下症状——

血虚诸证：因当归性甘温质润，长于补血，为补血圣药。可用于治疗血虚引起的诸多病症，适合面色发黄、苍白、唇色浅淡、头晕目眩、失眠等症状的血虚人士，特别是产妇和生理期的女性。

血虚血淤、月经不调、经闭、痛经：当归味甘而辛，不仅善于补血，而且可以活血行滞止痛，是女性补血活血、调经止痛的要药。又因其性温，尤适宜血虚、血淤有寒的女性。

虚寒性腹痛跌打损伤、风寒痹痛：当归还可以温经通络、镇痛解痉，凡是寒性腹痛、跌打损伤、风寒痹痛等都可以用当归治疗。

血虚肠燥便秘：当归不仅有滋补作用，还可以润肠道，从而促进排便、排毒，对女性产后便秘、老年性便秘、习惯性便秘均有一定的治疗作用。

此外，现代医学研究表明，当归能有效地抑制雀斑、黑斑、老人斑等黑色素的形成，还有提高免疫力等作用。

江霞提醒，俗话说“是药三分毒”，虽然用当归食疗是一直以来推崇的补血调经方法，但也要辩证分清情况使用，否则适得其反。比如有湿热、脘腹胀满、大便泄泻等症状；出血期间（月经期、崩漏）；血少阴虚火旺者等则不宜用当归。

另外，当归也不可过量服用，一般每次以5克-15克为宜，最好根据体质按医嘱服用。

●食疗方 当归生姜羊肉汤

材料：羊肉500克，当归10-15克，生姜、盐适量。

做法：将羊肉切成小块，焯水后与当归和生姜一同放入锅中加水炖煮，待羊肉熟烂后加适量盐即可饮汤食肉。

功效：此汤老少皆宜，特别适合冬天手脚冰凉、畏寒人士，冬天常喝能够调理体质来御寒。