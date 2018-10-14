12岁女孩遭遇顽固头皮屑  病因让人想不到

12岁的女儿佳佳让妈妈滕女士非常担忧——从新学期开始，一家人几乎都在为这一件事情烦心：不是上课不认真，不是成绩不好，而是满头的头皮屑。

佳佳头上的这些头皮屑非常特殊，有些是片状的，有些是包裹在头发丝上呈环状的。

女儿说，因为头皮屑很多很痒，她不能专心上课，甚至觉得同学会嘲笑她。

一家人也想尽了办法，更换洗发水，到医院看医生，尝试民间偏方，但几乎没有效果。佳佳每天都还是顶着一头特殊的头皮屑去上学。

原因最终被医生找到了。

然后，医生只用了一招，佳佳的烦恼全无。神奇吧！

顽固头皮屑愁坏一家人

最近这1个多月，杭州建德的滕女士非常焦虑，原因就是女儿的头皮屑。女儿佳佳今年12岁，读小学六年级。大概是在暑假快结束的时候，她发现自己的头皮屑很多，有些附着在头皮上，有些“挂”在头发上。头皮很痒，偶尔还觉得有点痛。

妈妈知道后，一开始并没有重视——头皮屑嘛，每个人都有，更何况运动量很大的孩子。

她给女儿换了一种洗发水。“用了两三天，根本没有效果。按常理的话，洗一天就会有变化的。”她特意咨询了超市的售货员，又决定换成去屑力更强的品牌。三四天后，她又改买含二硫化硒的药用洗发水。

情况并没有得到改观。

孩子的事就是大家的事。孩子的爸爸和爷爷奶奶、外公外婆都介入到佳佳的“头皮屑事件”中来。有寻医问药的，有主张头皮按摩的，有说需要改变饮食习惯的。

能做的，都做了，但头皮屑并没有减少。

奶奶是个坚定的“生病就医”支持者。她带着孙女去了家附近的卫生院。“医生说话总是很有道理的，但是头皮屑没有依照想象中的样子很快消失。”心想着西医看完看中医，但中医的见效速度似乎更慢，家人慢慢失去信心……

“据说淘米水很管用，有些地方从来不用洗发水只用淘米水的，要不试试？”在一个好心邻居的建议下，家人又专门去买了最好的大米，特意泡水给佳佳洗头：一天两次，每次5分钟。

依然毫无见效。

前后大概20天，一家人都参与了“头皮屑之战”，最后以完败收场。

原来这全是扎头发惹的祸

简单的头皮屑，是不是真的需要去更大的医院看看？9月10日，万般无奈下，滕女士带着女儿去了建德第一人民医院。

医院接诊的皮肤科医师胡建锋也觉得奇怪：像这么顽固的头皮屑非常少见。

胡医生通过仪器给孩子进行了专业检查。他说：“很多头发上有鞘状物1个，部分发丝有2~3个，大多数鞘状物位于发干中部或头皮1/3处，直接镜检还可见毛干上包绕角质碎屑。”

在下结论之前，胡建锋还仔细询问了病史。他了解到佳佳平时就喜欢扎头发，因为最近在学习爵士舞，于是需要把头发扎得更紧。佳佳本人也说爵士舞的动作幅度大，如果头发不扎紧的话很不方便。

综合以上，医生针对性地进行了其他检查，排除了真菌和细菌感染、银屑病、扁平苔藓、石棉状糠疹等，最后诊断为“人工管型毛发”。

“附着物距发根距离远近不等，与发干结合较紧密，有些可自由移动，其质地比较致密，不易碎。” 胡建锋说，这种症状多见于紧扎辫子的女性，与长期的头发牵拉有关。

确定结论，后续就好办了，胡建锋开出了药方：无需外施内服任何药物，将头发剪成寸发，使发根散开透气即可。

将信将疑，诊后当天滕女士就带女儿去理了发。

她惊喜地发现，三天后女儿头皮不痒了，一周后头皮屑不见了。一个月后她接到回访医生的电话。她开心地说“一切都好了”，而且保证“以后再也不给女儿的头发扎得太紧了”。

“人工管型毛发”的成因系头发长期过度牵拉所致，医生建议留长发的小朋友不要过紧扎头发。

首席记者 鲍亚飞 通讯员 余潺潺 胡建锋