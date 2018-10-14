北大医院医生遭殴打事件始末：打人者被刑拘

人民网北京10月14日电 （杨迪 董童）“北京大学第一医院妇产科赫英东等三位医生值班期间遭患者及其家属殴打”一事有了最新进展。13日，北京西城公安分局对郑某宇依法刑事拘留，考虑到郑某蕊系在校大学生，且对自身行为真诚悔过，并得到了赫医生的谅解，对其采取取保候审。目前，案件正在进一步审理中。

12日晚间，一段“北大医院妇产科医生被患者家属殴打”微博视频引发网友关注。根据北京日报客户端发布的一段视频显示， 9月22日21时许，一名男医生在手术室门口与一名男子对话，突然男子伸手推搡医生，医生躲避几下后，两人扭打在一起，随后被工作人员拉开，男子仍不依不饶追了上去。身穿绿色工作服的男医生被三名男女按着头部殴打，被旁边几名医生拉开后，又有人上前对着该医生脸部挥拳，用脚踹其身上，直至医生趴在地上。其间，一位孕妇一直用手揪着该医生衣服。

据网友爆料，“一位高龄产妇不想自己生，但没有剖指征，家属就把医生打了。”被打医生系北大医院妇产科医生赫英东；还有网友指认，视频中一名打人女子疑为首都师范大学在读学生。

12日19时26分，北京大学第一医院发布了《关于我院郝英东等三位医生受伤害事件的声明》。该院在声明中表示：“2018年9月22日晚，北京大学第一医院妇产科赫英东等三位医生在值班工作期间，遭到患者孙某某及家属郑某某等三人的无端殴打，警方已经介入调查，目前仍在处理中。事件引起公众关注，我院高度重视，在第一时间慰问了受伤害医师和妇产科全体医护人员。”

这份声明同时指出，医院将积极配合公安机关，尊重司法程序，强烈谴责破坏正常医疗秩序的肇事者，坚定不移地捍卫医护人员的尊严。强烈呼吁严厉打击暴力伤医事件，维护医护人员人身安全，全力为患者营造一个和谐有序的就医环境。

13日，首都师范大学在官方微博发布消息，对该事件做出进一步回应：“昨日（10月12日）有网友披露，某师范大学一学生作为患者家属参与殴打北大第一医院医生。学校对此事高度重视，立即启动调查核实工作。经初步调查，该生确为我校大一新生。学校对受伤医生表示深切慰问，将严格依照校规校纪对涉事学生予以严肃处理。感谢网友、媒体和社会各界的关切和监督。”

此外，中国医师协会也于13日在官方微信公众号发表声明，对受伤医师表示慰问，并强烈谴责一切暴力伤医行为。声明指出，《医疗纠纷预防和处理条例》刚刚实施，我们期待公安机关用快速准确的定性履行《条例》规定的职责；期待医疗机构强力维护医护人员的执业安全，让平安医院建设落到实处；期待广大患者理解和尊重医师的专业建议。希望全社会能让医师有安全的、温暖的外部环境。

同日，北京西城公安分局经过调查取证后，迅速公布了对案件的初步审理结果。其通过官方微信西城警讯发布的《情况通报》指出，2018年9月22日21时50分许，在北京大学第一医院发生一起妇产科医生被患者家属殴打案件。西城公安分局接报案后，为准确案件定性，细致还原案发过程，开展了以下调查取证工作：询问当事人，并对双方陈述内容中的矛盾点进行了反复核实；走访现场目击群众，特别是访问了多名在现场的其他就医患者及家属，获取了客观的第三方证人证言;调取了案发时的完整视频监控录像；针对被打医生先后到多家医院就诊治疗，伤情鉴定较为复杂的情况，启动了专家会商；针对医院及医疗主管部门对此事件的关切，保持与院方及医疗主管部门的沟通，动态介绍工作进展。

经前期工作，认定案件事实如下：产妇孙某（女，44岁，本市人）在北大医院妇产科待产，因已超预产期，就能否剖腹产问题，产妇丈夫郑某宇（男，46岁，本市人）在诊室外走廊处拦住当日值班的妇产科医生赫某某，要求解决，赫医生在解释过程中，郑某宇情绪激动，突然挥拳击打赫医生，赫医生被迫还击，被现场其他人员劝开。随后，郑某宇的妻子孙某和女儿郑某蕊（女，19岁，本市人）闻讯赶来，郑某宇和郑某蕊再次对赫医生进行殴打，因考虑孕妇人身安全，赫医生始终保持克制，未予还手，后被现场医务人员及其他患者家属拉开。

西城警方认为，郑某宇、郑某蕊父女二人，妨碍值班医生正常工作，并对医生进行殴打的行为，既侵犯了医生的人身权利，也影响了正常医疗秩序。维护良好的医疗秩序，保障医务人员和患者人身安全，是公安机关、医院及相关主管部门、患者的共同责任，对于危害患者和医务人员人身安全、扰乱医疗秩序的行为，公安机关将依法严肃查处。

产妇孙某在事发后第二天在医院产下一女，身体状况不稳定，需要亲人照顾，警方在法定办案时限内，对郑某宇、郑某蕊采取强制措施的时间上进行了适度考量，对此，赫医生表示体谅。

2018年10月13日，西城公安分局对郑某宇依法刑事拘留，考虑到郑某蕊系在校大学生，且对自身行为真诚悔过，并得到了赫医生的谅解，对其采取取保候审。目前，案件正在进一步审理中。

对于本次事件得到迅速处理，网友们纷纷留言点赞。网友“陈三金”称，为北京警方点赞，处理结果有法有情。网友“棉花糖Rikki”留言说：看到严守自然分娩底线的医生被患者殴打，愤怒之余还是必须再次重申，剖宫产，不是想剖就要剖！ 帮助产妇坚守自然分娩底线不是应该被感谢吗？颠倒黑白！ 同为北医人，感谢事情有结果。

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