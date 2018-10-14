“零容忍”伤医行为，是尊医重卫的基本前提

这两天，人们的朋友圈被“北京大学第一医院妇产科三位医生遭患者家属殴打”事件刷屏了。10月12日晚，北京大学第一医院就此事发表声明：9月22日晚，北京大学第一医院妇产科赫英东等三位医生在值班工作期间，因产妇分娩方式与产妇孙某某家属产生分歧，遭到家属郑某某等三人无端殴打。警方已经介入调查，目前仍在处理中。

事件引起医疗圈强烈反响，并经媒体传播后，迅速引发社会关注。随后，院方、中国医师协会、公安机关等单位分别发表声明，对破坏正常医疗秩序的肇事者进行强烈谴责，对受伤的医护人员表示慰问和支持。

近年来，在医院辱骂、伤害医务人员的违法犯罪行为时有发生，每一次都令人感到震惊、愤慨和痛心。医患矛盾一直是人们关心的热点话题。矛盾之所以难以避免，究其原因，既有医患之间专业知识不对等、患者医疗期望值较高等因素，也有医务人员解释沟通不到位的原因。

从该事件看，患者家属因产妇分娩方式与医生产生分歧，如果对医生的诊疗意见有异议，可以沟通协商。医生和患者，本就来自同一阵营，应当携手对抗共同的敌人——病痛。

患者家属殴打医生已不单纯是医患矛盾问题，更涉及到违法犯罪。《刑法修正案（九）》明确规定，对聚众扰乱社会秩序，情节严重，致使医疗无法进行的行为进行刑事处罚。虽然目前“伤医”行为因技术原因尚未单独“入罪”，但“医闹入刑”已经鲜明地表明，法律对于“暴力伤医”持“零容忍”态度。

《医疗纠纷预防和处理条例》于今年10月1日起施行，其出台即是为从源头预防医疗纠纷。该条例同时强调，从社会治安综合治理体系的高度处理医疗纠纷。此次事件发生后，公安部治安管理局官微“公安部打四黑除四害”也表示，公安机关将始终保持对涉医违法犯罪的严打高压态势。对伤医、闹医、辱医行为构成违反治安管理行为的，严格按照治安管理处罚法予以处罚；构成犯罪的，坚决依法追究刑责。

2018年8月19日，是我国首个“中国医师节”。“中国医师节”是经国务院同意设立的卫生与健康工作者节日，体现了党中央对卫生健康工作的高度重视，对广大医务人员优秀业绩的充分肯定。节日前夕，习近平总书记作出重要指示：“各级党委、政府和全社会都要关心爱护医务人员，形成尊医重卫的良好氛围。”

我们的一生都离不开医务工作者，他们无私奉献，救死扶伤，驱赶病痛，呵护健康。因此，医务人员理应获得社会的理解和关爱，而不是成为高危职业群体。伤医就是伤己，损害医务人员的尊严，伤害的是医患互信关系，最终受害的是千千万万需要呵护的生命健康。

对暴力伤医行为，我们要“零容忍”，要呼吁全社会共同谴责和抵制。这不仅是对医务工作者的保护和声援，也是实现全民健康的必然要求。（袁婷）

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