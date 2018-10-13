尿酸高 喝含糖饮料也挺危险！

据统计，我们现代人每天进食的糖分比起一百年前多了很多，比二百年前多出超过两倍，可能是由于常常进食这些果糖含量高的食物，现代人的尿酸平均来说都十分高。

“很多人都知道喝酒、浓茶对痛风发作有影响，却忽视了含糖饮料对痛风的发生也有很大影响。”暨南大学附属第一医院风湿免疫科主任周毅告诉记者，含糖饮料可显著增加血尿酸，而且后果比烈酒还明显，与啤酒效果相当。“尿酸高的人，应该避免摄入高果糖浆甜化的饮料及食物，同时还要限制自然糖分果汁及含糖饮料的摄入。”

周毅主任提醒，高果糖浆其实很常见，被广泛运用在碳酸饮料、果汁饮料、运动饮料以及小吃、糖浆、果冻和其他含糖产品中，我们选购时需要特别留意看清楚成分表中“果糖”“糖浆”等字样。

不少痛风患者都会自觉远离嘌呤，殊不知果糖这种不含有嘌呤、口味甜美的成分，却会明显升高血液中的尿酸含量，是名副其实的痛风毒药。

“果糖可直接促进人体尿酸合成增多，如果大量进食新鲜水果，就有可能会增加体内胰岛素的水平，导致胰岛素抵抗，从而间接减少尿酸的排泄。”周毅主任表示，果糖虽然不含嘌呤，但最终代谢产物却变成了尿酸，成为痛风中的洪水猛兽和隐形杀手。

虽然果糖广泛存在于水果中，但并非所有水果都糖分“超标”。关于水果怎么吃才健康，周毅主任为我们提出以下建议——

1.平时应当注意进食水果的种类，日常水果中梨、樱桃、李子、葡萄、苹果的果糖含量较高，在食用时应避免过量。

2.水果中富含人体每日所需的维生素、膳食纤维等营养素，是人们日常饮食中必不可少的组成部分，因此不建议痛风患者禁食水果。猕猴桃、柚子、刺梨、草莓、黑莓和菠萝等水果都对痛风患者有利。

3.无论是否痛风症患者，都要控制每次进食水果的数量，每天摄入水果不能超过500克，以200克至400克为宜。

4.除了水果之外的果汁类饮品，在选择时也需要注意适量，因为果汁往往浓缩并集合了多种水果中含有的糖分，因此稍不留神就会摄入超标。