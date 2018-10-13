婴幼儿奶粉未检出不合格

国家市场监督管理总局日前发公告称，近期抽检了饼干、婴幼儿配方食品和食用农产品等3类食品554批次样品。其中抽检涉及109家企业的259批次婴幼儿配方食品产品，合格率达到100%，包括伊利、澳优、君乐宝、美赞臣、多美滋等在内的中外资婴幼儿奶粉全部过关。业界观点认为，我国婴幼儿奶粉已经可以媲美药品，成为食品界安全系数最高品类之一。

高质量 严抽查 乳企牢守“命门”安全

市场监督管理总局公告介绍，此次抽检的婴幼儿配方食品主要包括婴幼儿配方奶粉以及其他种类婴幼儿配方食品。记者梳理发现，此次抽检涵盖了圣元、飞鹤、明一国际、伊利、澳优、君乐宝等一众知名品牌奶粉。

公告显示，按照我国《食品安全国家标准——婴儿配方食品》以及《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》等标准及产品明示质量的要求，婴幼儿配方奶粉抽检项目非常繁复，包括蛋白质、脂肪、碳水化合物、乳糖占碳水化合物总量、亚油酸、反式脂肪酸与总脂肪酸比值、多种维生素、叶酸、钠、钾、菌落总数、大肠菌群、左旋肉碱、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、阪崎肠杆菌、三聚氰胺等类目的测定。

“在这种严格抽检情况下，包括进口和国产奶粉、全国性品牌和区域性品牌等，全部都能过关，说明乳企已经将食品质量安全这一‘命门’牢牢守住，都已经有了要想留在市场上，质量红线不能碰的生产安全意识。”有业内人士分析认为。

小贴士

专家教你怎么选奶粉

冲调性、口感能辨出好坏

好奶粉冲调性好，冲后无结块，液体呈乳白色，品尝奶香味浓；质量差或乳成分低的奶粉冲调性差，即所谓的冲不开，品尝奶香味差甚至无奶的味道，或有香精调香的香味；另外，淀粉含量较高的产品冲后呈糨糊状。

根据婴幼儿年龄段选择

0～6个月的婴儿可选用Ⅱ、1段婴儿配方奶粉；6～12个月的婴儿可选用Ⅰ或2段婴儿配方奶粉；12~36个月幼儿可选用3段配方奶粉、助长奶粉等；如婴幼儿对动物蛋白有过敏反应，应选择全植物蛋白的婴幼儿配方奶粉。

包装标签标识看看是否齐全

包装上的标签标识是否齐全也是好奶粉的标准之一。按国家标准规定，在外包装上必须标明厂名、厂址、生产日期、保质期、执行标准、商标、净含量、配料表、营养成分表及食用方法等项目。

查查营养表看成分含量

查看奶粉营养成分表中标明的营养成分是否齐全，含量是否合理。营养成分表中一般要标明热量（蛋白质、脂肪、碳水化合物等基本营养成分）、维生素类、微量元素和其他营养物质。