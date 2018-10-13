近视手术能不能做，怎么做？听听专家怎么说

随着科技水平的不断提升，不少人希望借助手术来摆脱近视带来的诸多不便。近视手术到底能不能做？怎么做？在第18个世界视觉日之际，记者采访了多位业界知名专家，来听听他们怎么说。

首都医科大学附属北京同仁医院屈光手术中心主任医师翟长斌说，除了遗传和先天因素外，近视主要是由于不良的用眼习惯导致的，矫正和治疗方法有很多，包括佩戴框架眼镜或角膜接触镜、进行激光手术、植入屈光性人工晶体等。激光治疗近视的技术已经应用发展多年，目前我国采用的激光治疗近视技术基本与国际同步。

国家卫生健康委员会今年6月表示，我国近视患病人数已超过4.5亿，居世界首位，儿童青少年的近视问题日益严重且低龄趋势明显。

专家介绍，“半飞秒”激光手术先由飞秒激光设备制作掀开式角膜瓣，再用准分子激光以“消融”的方式进行角膜切削；“全飞秒”激光手术则改变了传统制作角膜瓣的手术方式，通过两次启动飞秒激光扫描制作微镜状的角膜组织膜片，并在角膜上方切出一个2-4毫米的浅层小切口，就可以将飞秒激光制作的精确拟矫度数的小薄片角膜组织取出，从而达到改变角膜屈光力矫正视力的目的。

在技术比较成熟的同时，激光手术对适应人群有着严格的限定。中华医学会眼科分会角膜病学组副组长、北京协和医院角膜近视激光手术中心主任李莹举例说，有全身系统疾病，特别是免疫系统疾病，眼部有活动性炎症、影响视力的白内障、严重的青光眼或者视网膜疾病，有圆锥角膜或者有圆锥角膜倾向的患者等，都不能进行手术。18岁以下的患者除特殊情况外也不建议进行手术。

李莹告诉记者，一些患者通过检查发现自身条件不是很好，医生劝其暂缓或不要进行激光手术，但有的患者不理解。从医生的角度来说，不建议手术肯定是从患者安全的角度出发，如果手术可能对患者造成严重的不良后果就绝对不能冒险。希望不适合做手术的患者放远眼光，不要勉强进行手术。此外，有些不适合激光手术的患者也可以选择屈光晶体植入手术等其他方式。

李莹说，也有一些近视度数不高患者认为屈光性人工晶体植入手术比激光手术好，要求植入人工晶体。其实，通常是度数超过1000度、角膜厚度薄或角膜曲率异常的患者可考虑做人工晶体手术，但人工晶体植入术前、术后的检查更复杂，术后要求必须长期随诊，通常需要每3-6个月复查一次。因此，近视度数低于1000度、角膜条件允许的患者可能选择激光手术更合适。

获得2018年度世界眼科人物最具影响力100强的亚太玻璃体视网膜学会会长、国际著名眼科教授林顺潮认为，激光手术虽为一种选择性手术，却能在一定程度上提高近视患者的生活便利性。

“影像经过厚厚的眼镜片后会被大幅度缩小，以千度近视患者看见的影像为例，影像会被缩小20%以上，而且周边视野可能有变形的情况。”林顺潮说，激光手术通过改变角膜的弧度，使光线重新聚集在视网膜上，让近视患者重获清晰的视力，获得更佳的解像度和更好的视野。

专家提示，任何手术都有一定风险，近视手术对机器的稳定性和医生的经验技巧等也有一定要求。此外，手术只能根据患者目前的近视状况“量体裁衣”，不能保证患者手术后自身不涨度数，如果此后度数发生进一步变化，如果身体条件允许，也可以再次进行手术。

据了解，为宣传保护视力的重要性，世界视觉日由世界卫生组织和国际防盲协会于2000年共同发起，日期为每年10月的第二个星期四。（林苗苗 侠克）