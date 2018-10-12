第7届“麦道学院年度高峰论坛”：关注全球人口老龄化问题

第7届“麦道学院年度高峰论坛”开幕，圣路易斯华盛顿大学校长Mark S. Wrighton教授、清华大学副校长杨斌教授和圣路易斯华盛顿大学麦道学院院长James Wertsch教授共同为开幕式舞狮表演点睛

10月11日至14日，圣路易斯华盛顿大学（Washington University in St. Louis）麦道学院召集合作伙伴大学的专家于清华大学召开第7届“麦道学院年度高峰论坛”。本次论坛旨在携手麦道学院34所世界顶级大学合作伙伴，联手解决全球最迫切的问题。论坛为期三天，将重点关注健康、能源与环境、农业等问题。

圣路易斯华盛顿大学布朗社工学院下属弗里德曼“老龄化研究中心”主任、“布朗社会政策研究”杰出教授南希·莫罗豪威尔（Nancy Morrow-Howell）博士指出：“世界迎来一个全新的人口年龄结构，许多国家的老年人人口超过儿童人口，由于人口老龄化，我们需要以不同的方式来处理我们生活中的诸多事情，这包括改革医疗保健、交通、住房、教育、就业和退休等多种制度。”

专家们已经注意到，虽然人口老龄化不断加剧，但是目前的教育体制还是以年龄段划分，各年龄段教育之间互不兼容，这种教育体制必须要改革。“很多的制度和政策在制定之时，人口平均预期寿命还只是60多岁。而现在越来越多的人开始步入80岁和90岁的年龄段，这就预示着现存的制度和政策不再行之有效”，南希·莫罗豪威尔表示，“我们在北京的演讲中将特别关注教育机构，成年人的教育需求并非在他们20岁出头时就停止了。随着人们过上更长寿和更健康的生活，人生的后期也可以提供机会去积极参与、学习和追寻人生意义，我们的大学是吸引和教育所有年龄段人群的一个重要资源。大学等教育机构需要考虑如何改变自身结构和文化，以适应老龄社会的到来。”（许心怡）