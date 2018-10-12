热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

第7届“麦道学院年度高峰论坛”：关注全球人口老龄化问题

2018年10月12日14:37 来源：人民网-人民健康网

第7届“麦道学院年度高峰论坛”开幕，圣路易斯华盛顿大学校长Mark S. Wrighton教授、清华大学副校长杨斌教授和圣路易斯华盛顿大学麦道学院院长James Wertsch教授共同为开幕式舞狮表演点睛

10月11日至14日，圣路易斯华盛顿大学（Washington University in St. Louis）麦道学院召集合作伙伴大学的专家于清华大学召开第7届“麦道学院年度高峰论坛”。本次论坛旨在携手麦道学院34所世界顶级大学合作伙伴，联手解决全球最迫切的问题。论坛为期三天，将重点关注健康、能源与环境、农业等问题。

圣路易斯华盛顿大学布朗社工学院下属弗里德曼“老龄化研究中心”主任、“布朗社会政策研究”杰出教授南希·莫罗豪威尔（Nancy Morrow-Howell）博士指出：“世界迎来一个全新的人口年龄结构，许多国家的老年人人口超过儿童人口，由于人口老龄化，我们需要以不同的方式来处理我们生活中的诸多事情，这包括改革医疗保健、交通、住房、教育、就业和退休等多种制度。”

专家们已经注意到，虽然人口老龄化不断加剧，但是目前的教育体制还是以年龄段划分，各年龄段教育之间互不兼容，这种教育体制必须要改革。“很多的制度和政策在制定之时，人口平均预期寿命还只是60多岁。而现在越来越多的人开始步入80岁和90岁的年龄段，这就预示着现存的制度和政策不再行之有效”，南希·莫罗豪威尔表示，“我们在北京的演讲中将特别关注教育机构，成年人的教育需求并非在他们20岁出头时就停止了。随着人们过上更长寿和更健康的生活，人生的后期也可以提供机会去积极参与、学习和追寻人生意义，我们的大学是吸引和教育所有年龄段人群的一个重要资源。大学等教育机构需要考虑如何改变自身结构和文化，以适应老龄社会的到来。”（许心怡）

(责编：崔元苑、许心怡)


推荐阅读

常练三动作，腿不老！床上玩手机五条须谨记   人上了岁数，下肢老化会带来很多麻烦，如容易跌倒、行动吃力等。日本体育教练员中野修一推荐了三个动作，在家可轻松练习，能在一定程度上延缓下肢衰老。【详细】

为什么秋季易引发伤感？三招走出"悲秋"情绪   “自古逢秋悲寂寥”，秋季的肃杀、悲凉之气总让一代代文人墨客在这个季节，抒发着更多的悲欢离合，悲秋也由此而来。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn