你能发现自己的心理危机吗？

据本报日前报道，一批社区心理危机预防队北京试点组建。目前，作为首批两个试点，回龙观社区和天通苑社区的相关筹备工作正在进行中。

在社区开展心理危机预防和干预工作，在国外早有先例且相对成熟。其原因是作为现代人生活的主要场所，社区与人的关系比较亲密。心理危机其实是一种内心失衡状态，人在一生中或多或少，或轻或重都可能经历类似危机，能否化解因人而异。所以，我们想探讨的是社区和心理危机如何达成援助关系，我们又是否可以及时识别自己和他人的心理危机。

1 内心失衡状态就是心理危机

心理是人的大脑对客观事物的主观反应，心理现象可分为心理过程和人格两大类。其中，心理过程包括认知、情绪情感和意志。人格也称个性，是个体区别于他人、相对稳定的影响个体行为模式的心理特征的总和，包括需要、动机、能力、气质、性格等。而人格特质通常会通过心理过程表现出来。

我们所说的心理危机是指个体遭遇重大生活事件或者变故，自身又无法用常用方法应对和解决这些问题时，内心的紧张不断积蓄、心理状态失调、思维和行为紊乱，最终进入了一种失衡状态，这种内心失衡状态就是心理危机。

实际上心理危机的出现，源于个体意识到所面对的问题超过了自己的应付能力。所以，心理危机可以无处不在，有的人能及时化解，有的人却无法恰当地解决这个问题。

当遭遇重大的生活事件或长期处于精神压力之下，每个人都可能出现心理危机，这通常表现在情绪上，如感到痛苦、低落、焦虑、无望、无助、愤怒等。身体也会出现睡眠不好、没有食欲、身体疼痛、肠胃不适等问题。有的人还可能出现不良行为，如酗酒、攻击暴力、滥用药物、伤害自己等。严重的心理危机可能导致抑郁症、焦虑症、急性应激障碍、创伤后应激障碍等心理障碍。

同时，心理危机还会影响到人际关系。比如，使人变得没有耐心、脾气暴躁、容易激惹，易与他人发生冲突，或者变得不愿意与人交往、封闭自己。因此，早期识别和预防心理危机十分重要，在发现心理状态不好时及时寻求帮助可以避免酿成不良后果。

2 行为举止异常是识别重点

如何识别心理危机？危机信号首先体现在“行为举止与往日不同”上。比如，突然将自己喜欢的或者珍贵的东西送人、与家人或者朋友说一些类似道别的话、在非节假日无缘由地邀约家人聚会、无故整理或丢掉自己的东西、突然开始叮嘱家人或者安排一些事情等。

危机信号还表现在情绪状态上。比如，处于抑郁状态，看起来郁郁寡欢、闷闷不乐、经常哭泣或情绪不稳定，抑郁后无明显原因突然变得平静或异常高兴等。性情改变也需警惕，如外向的人突然变得内向，少语的人突然变得话多，爱说爱笑的人突然变得少言寡语或郁郁寡欢。

危机信号也可在日常的言语和行为模式中寻找到蛛丝马迹。比如，当事人经常会说“活着没意义、没价值”“我是别人的累赘、负担”“活着很痛苦，不如死了好”类似的话；与他人谈论自杀，并查询自杀的方法。行为上与家人和朋友疏远、回避与人交往和交流，或者出现酗酒、暴躁和不计后果的冲动行为、翘班或逃学、工作和学习效率下降、作息不规律等。

危机信号还存在于重大负性生活事件中。比如，身患严重的躯体疾病、遭遇亲人离世或变故、天灾人祸、失业、经济困难、离婚等。负性生活事件可能是近期发生的，也可能是持续很久的，这些近期和长期负性事件都会给个体带来较大压力。

另外，危机信号可能存在于较差的人际关系和社会支持系统中。比如，身边没有朋友或亲人，经常独来独往，不与他人沟通和交流，不接受别人的帮助，也不向外寻求帮助等。

3 明确诱因方可解决心理危机

心理危机并非无计可施，我们可以通过上述特定的信号识别高危状态，并寻求专业的帮助。当危机背后潜在的影响因素被解决，心理危机状态就会安然度过。

如果你在某个时候觉得非常无助、绝望和痛苦，需要得到救助，请尝试拨通北京市心理援助热线，8008101117（座机拨打）或01082951332（手机拨打）。这是24小时提供免费心理援助服务的热线，由北京回龙观医院2002年设立，2010年被北京市政府命名为“北京市心理援助热线”，成为本市为公众提供公共卫生服务的渠道之一。除了挽救高危来电者的生命，北京市心理援助热线还为有心理困惑的来电者提供心理支持、疏导和干预服务。

近期，北京回龙观医院又在北部的两大社区回龙观社区和天通苑社区设立“社区心理健康教育基地”，目的是培养社区心理危机预防人才，为存在心理危机的个体提供关爱和支持。

在国内，社区心理危机干预尚在起步阶段。每个人在遇到挫折时都可能会有抑郁情绪，甚至心理危机。虽然危机个体很少主动寻求帮助，但是他们心中都渴望能够得到倾听和陪伴，希望有人能伸出援手，帮助他们走出心理困境。所以，我们每个人如果能稍微花一点时间，留意身边的人，鼓励和支持他们，就可能会改变他们的生活轨迹。