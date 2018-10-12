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女性排卵期体味最香

2018年10月12日08:30 来源：人民网-生命时报

瑞士和德国的一项联合研究发现，如果一位女性的气味对男性具有特别的诱惑力，那么很可能她正处在最易受孕的时期。

瑞士伯尔尼大学和德国康斯坦茨大学组成的联合团队选取57名男性，要求他们对28名女性的体味按照喜爱程度打分（分值为0~100）。参与试验的女性均处于自然生育年龄，为避免体味受到外因干扰，试验期间她们的饮食和生活严格遵守规定（包括不服用激素类避孕药；不与任何人共用床铺，用中性洗涤剂清洗衣物，不饮酒、不吃辛辣食物，尽可能减少情绪波动等）。研究人员在夜间将棉垫置于参试者腋下，以采集她们的体味；同时通过唾液样本监测参试者体内雌激素水平。分析结果显示，处于排卵期的女性体内雌激素水平高，而孕酮（黄体酮）水平低（这是女性生育能力最强的时期）时，她的气味对男人最具吸引力。

研究人员表示，新研究首次证实了女性体味与生殖能力之间存在关联。这一发现在进化生物学领域颇具意义，因为按照进化理论，男性确实需要根据微妙的线索来寻找能和他们成功繁衍后代的女性。▲ （郭 亮）

(责编：许心怡、许晓华)


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