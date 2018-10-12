家中太干净，孩子易肥胖

加拿大阿尔伯塔大学的儿科学研究者发现，总在家中做大扫除，可能会在无意中让你的孩子变胖。

研究人员选取757名3~4个月龄的婴儿，对他们的体重增长情况追踪调查3年。婴儿的粪便样本分析结果显示，3岁时已经面临超重甚至肥胖问题的孩子，肠道菌群与体重正常的孩子不同。研究人员对参试婴儿的生活环境进行进一步考察后发现，母亲在家中使用的抗菌清洁剂增加了婴儿肠道中毛螺菌科的细菌数量，具体来说，在消毒剂用量最多的家庭中成长的婴儿肠道中所含毛螺菌比平均水平高出了两倍。

研究人员解释称，抗菌药物可以通过杀死某些种类的细菌来改变人类肠道的微生物群，这就为其他细菌提供了繁殖生长的空间。毛螺菌科细菌以人体内未被消化的碳水化合物纤维为食，使之分解后为身体提供额外的热量。本来，不吃或只吃少量固体食物的婴儿肠道中不应该存在大量该菌。这种细菌增多导致孩子体内产生了过多热量，小小年纪就开始发胖。▲ （卢一飞）