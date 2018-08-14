含缬沙坦原料药被召回  高血压患者别擅自停药

国家卫生健康委员会近日发出通知，召回和停止使用含华海药业缬沙坦原料药药品。缬沙坦主要用于治疗高血压。7月6日，华海药业向国家药监局报告在用于出口的缬沙坦原料药中检出微量N-亚硝基二甲胺(NDMA)杂质的情况，按照有关规定和要求，立即暂停了所有缬沙坦原料药国内外市场的放行和发货，并启动了主动召回措施。截至7月23日，华海药业已完成国内所有原料药召回工作。

目前，欧盟等多国药品监管机构认为，NDMA属于2A类致癌物（即动物实验证据充分，人体可能致癌但证据有限），日常生活中都可能接触这种物质（例如腌制食品），分析此次涉事药物不会对患者造成严重健康风险，但出于安全考虑，应当采取停止销售、召回等风险控制措施。美国FDA也发布通告认为，服用召回缬沙坦的患者应当继续服用目前药物，直到医生或药剂师提供可替代药品或不同治疗方案。

国家药监局新闻发言人提醒，正在服用缬沙坦药品的患者一定不要擅自停药，擅自停药对于高血压患者的风险更直接且严重。是否停药或换药一定要在医生的指导下进行，可以联系医生更换其他不涉及召回的含缬沙坦药品或者选择其他药物替代治疗。

专家指出，高血压患者需要终身服药。因为高血压患者吃一段减压药以后，血压逐渐降至正常，但如果自行停药，血压可能会在短时间内再次升高，导致血压较大幅度的波动。其次，高血压还会对靶器官造成损害，如果血压能稳定住，害处是可控的。如果血压忽高忽低，对靶器官的冲击就相当于潮水不停冲击岸边石头，没几下就把靶器官冲坏了。

专家还提醒，服用降压药要遵循人的血压升高节律，人清醒后的4~5个小时，大概11点左右，是血压第一个高峰；随后开始下降，但在下午3~5点达到第二个高峰；然后血压再次下降；睡眠后血压大概是白昼血压的80%。所以，每天服用一次的药物，应在晨起半个小时到一个小时服用；每天服用两次的药物，应在晨起及傍晚服用，每天服用三次的药物，应在早中晚三餐前服用。