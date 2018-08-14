口腔伤口愈合比皮肤快十倍

不知你是否注意到，口腔里的伤口不仅比皮肤伤口愈合得更快，还不容易留疤。近日，美国一项新研究揭示了其中的奥秘。

美国加州大学圣迭戈分校研究人员招募了30名志愿者，通过他们手臂上和口腔内的切割伤来测试伤口愈合速度差异。结果发现，手臂伤口以每天约0.1毫米的速度闭合，口腔内伤口的愈合速度则快了3倍，平均每天闭合0.3毫米。在该研究中，志愿者们的口腔内伤口在6天内完全愈合且未留疤痕，而手臂伤口通常需要超过两周才能康复。

进一步分析后，科学家们发现，口腔中的一种特有蛋白质具有很好的活性，可以减少炎症并激活伤口愈合所需细胞，在皮肤中则没有发现这种蛋白质。接下来的小鼠实验证实，提高小鼠皮肤中该蛋白质的含量，可使小鼠的皮肤伤口愈合时间缩短1/3。

研究员希尔维奥·古特金德说：“口腔伤口的最高愈合速度比皮肤伤口快10倍左右，因为上述蛋白质能使得口腔皮肤细胞随时待命以修复口腔内膜，但身体肌肤则不具备这一修复功能。”约翰·霍普金斯大学医学院皮肤科专家路易斯·加尔扎认为，人类是从水下生物进化而来的，我们的身体很大一部分时间都在学习如何在水下修复伤口，因此身体内的湿润黏膜可以愈合得更快更好。研究人员希望该成果能帮助医生探索加快受损皮肤愈合的办法。▲ （林 帆）