母乳喂养教育越早越好 让更多妈妈成功哺乳

编者按

母乳是婴儿最理想的天然食品，保护、支持和促进母乳喂养对母婴健康意义重大。可是，在过去20年里，母乳喂养率不升反降。据原卫生部统计信息中心《2008中国卫生服务调查研究》显示，中国婴儿出生后6个月内纯母乳喂养率为27.8%；而在五年后的2013年，6个月内纯母乳喂养率反降至20.8%。

今年8月1日~7日是第27个世界母乳喂养周，主题是：“母乳喂养，生命之源”，强调母乳喂养是儿童健康成长的基石，对其一生的身心发育和健康都至关重要。专家指出，我国母乳喂养目前还面临母亲回归职场后难以坚持、母乳代用品诱导、母乳喂养知识及技能缺乏的三大挑战。想要破解这些困境，不仅需要社会、家庭和个人共同努力，还要有专业的技术指导，更应该将母乳喂养教育提前加入到学校教育之中。期待尽早出台关于母乳代用品的法规，实施婴幼儿喂养策略，提高婴幼儿营养水平。

随着母乳喂养有益母婴知识的日益普及，有许多妈妈们选择了母乳喂养。但是，2016年《柳叶刀》母乳喂养系列报告指出，过去20年里母乳喂养率并未显著提高。

在8月1日国家卫生健康委员会妇幼司、中国发展研究基金会共同举办的“2018年促进母乳喂养论坛”上，国家卫健委妇幼司司长秦耕指出：“我国母乳喂养目前仍面临三大挑战：挑战一，社会支持环境仍需改善。产假不足，母亲回归职场后继续母乳喂养面临困难，而公共场所以及职业场所母婴室的缺乏又加剧这一问题。挑战二，母乳代用品生产商和销售商的不恰当营销行为，对公众认知和哺乳期母亲行为产生了诱导，使很多母亲放弃母乳喂养。挑战三，母乳喂养知识及技能缺乏，导致许多妈妈不能成功母乳喂养。”

新妈妈上班后仍要坚持喂养母乳

有不少新手妈妈很担心新生儿的黄疸问题，对此，北京大学第一医院主任医师冯琪教授在接受中国妇女报·中国女网记者采访时表示，母乳性黄疸实际上分两个部分，一个是与母乳喂养相关的黄疸，一个是母乳性黄疸。

冯琪解释，新生儿出生后三四天出现黄疸的原因多是母乳喂养不足，因为早期妈妈奶量不足，婴儿出现排便减少，这时候都是黑绿色的胎便，里面有大量的胆汁酸，如果不能尽快排出，从肠道再吸收的话，就会出现黄疸。早期妈妈们要做的就是加强母乳喂养，让新生儿能尽快吃够、吃饱，尽快把胎便排出来，使黄疸减轻。

冯琪提醒，新妈妈上班后最好也要坚持母乳喂养，这对不少职业女性而言，的确是个极大挑战。据原卫生部统计信息中心《2008中国卫生服务调查研究》显示，中国婴儿出生后6个月内纯母乳喂养率为27.8%;而2013年国家疾控中心中国居民营养与健康状况监测调查的结果显示，6个月内纯母乳喂养率下降至20.8%。

鉴于目前产假大部分单位是4个月，北京协和医院妇产科主任医师宋英娜表示：“我们特别倡导产妇回去上班之后还要坚持母乳喂养。因为很多人上班以后压力大了，再加上和婴儿的分离可能会稍微抑制一些泌乳素的分泌，让奶量减少。另外产妇喂养的方式也会改变，由孩子直接吸变成用吸奶器。建议妈妈们提前两周就可在家里适应用吸奶器，先练习好。在距离上班还有几天时，可把奶先吸出来在家冻上，也算是提前演练一下上班以后的喂奶状态。产妇上班以后白天在单位一般建议每三个小时用吸奶器吸一次。”

还有，很多孩子会有乳头和奶嘴的混淆不适应，所以要提前让孩子也适应奶瓶，这个时间基本上两周就够了。

宋英娜介绍说，“我们的同事有些新妈妈都是妇产科医生，坚持母乳喂养，做得很不错。单位如果能提供一个可以吸奶的环境就更好了，因为有时候新妈妈会比较紧张、尴尬。我们的年轻医生都是找一个小屋或值班室去吸奶，带着保温箱存上，再带回家。”

母乳喂养的妈妈要学些营养知识

营养先行，对妈妈和宝宝都有着长远影响。冯琪表示，妈妈要母乳喂养也有付出，就要注意营养支持，要让各种营养素，包括蛋白质、碳水化合物、脂肪种类、微量营养素等相对均衡。中国营养学会推荐母乳喂养的妈妈每日应该有200毫克DHA的摄入，尤其要摄入含铁丰富的食物，如果妈妈饮食里铁的摄入比较少，那母乳里铁就会不足，婴儿就容易出现缺铁问题。

冯琪认为，妈妈们也需学习一些营养知识。比如什么东西可起补铁作用，菠菜虽含铁不少，但是吸收率比较低，蛋白质里的铁才能比较好吸收；母乳里需要维生素B12和叶酸，妈妈如果偏食，摄入营养不均衡，会造成母乳营养成分不足。妈妈摄入食物要尽量种类丰富，这还与孩子味觉的建立相关，比如妈妈常吃蒜，孩子对蒜味就比较容易接受。

什么时候不能进行母乳喂养？

什么时候不能母乳喂养？冯琪表示，有个别孩子通过常规的代谢病筛查，发现患有甲状腺功能减低、苯丙酮尿症等一些代谢病，这样的孩子就不能进行纯母乳喂养或不能母乳喂养，要考虑以特殊功能配方奶粉为主。

另外，妈妈的健康状况也决定能否进行母乳喂养。通常妈妈如果患感冒，只要戴好口罩就可正常喂养；但是妈妈乳房局部若有一些疱疹，就不能直接母乳喂养，要把奶挤出来再喂；若是妈妈有一些特殊传染病，比如艾滋病或是活动性结核，就不能进行母乳喂养；还有一些妈妈有一些特殊用药，比如一些化疗药、放疗药，这时也不适宜母乳喂养。关于母乳喂养，医生用药时会给新妈妈一些药物选择，通常选用常规安全的用药，这样孩子是可以母乳喂养的。

母乳喂养教育应从学校教育做起

联合国儿童基金会2016年相关报告指出，从世界范围来看，新生儿1小时内早接触早吸吮比率是45%，婴儿纯母乳喂养比率是43%。冯琪表示，母乳喂养这件事绝不是生完孩子才进行教育的：“我觉得从我们的中学、大学开始，一些基础健康教育就应该做起，让学生了解母乳喂养是人类生存特别自然的过程，有N多好处。从一开始就要知道，再进入孕妇学校学习。如果仅仅从孕妇学校开始学习，到生孩子才知道这件事，有一些环境准备就不容易到位。假如男同学在中学也学过相关知识，他当了爸爸后肯定也会支持母乳喂养，他当了领导也自然会支持。”

中国发展研究基金会副理事长兼秘书长卢迈建议，应在国家层面尽早出台关于母乳代用品的法规，而且要严格执行。因为没有什么东西像母乳喂养这么自然，没有什么东西像母乳喂养本身就可以解决很多儿童包括母亲的问题。秦耕也表示，下一步，国家卫健委妇幼司将支持创新爱婴医院管理，研究制定母乳代用品销售管理有关文件，实施婴幼儿喂养策略，提高婴幼儿营养水平。(记者 耿兴敏)