疏风解表和胃止呕 推荐薄荷紫苏土猪肉汤

主要功效：疏风解表、和胃止呕。

推荐人群：外出游玩感冒、脾胃不和等身体不适人群。

材料：薄荷10克（鲜品加倍）、紫苏叶10克（鲜品加倍）、土猪肉250克、生姜适量（3~4人量）。

烹调方法：薄荷及紫苏叶清洗干净，土猪肉切片（若无土猪肉亦可用普通猪肉代替），放入少许生粉及食盐调味，生姜切片，在锅中放入清水1.5L，武火煮开后放入肉片、生姜继续煮5分钟，然后放入薄荷、紫苏叶煮3分钟，最后调味食用。

汤品点评：今天介绍一款既可预防又可治疗夏暑感冒的汤水。汤水中的薄荷性凉味辛，具有宣散风热、清利头目的功效。由于薄荷偏凉，一般用于风热表症，也就是说患有目赤、咽痛等热症的感冒，但汤中还添加了紫苏、生姜等辛温解表的药食材，故汤水的凉性不是很明显，疏散风邪的效果更突出。对于受到风邪出现感冒症状的人群，无论是风寒还是风热均可食用，紫苏和生姜具有和胃止呕的功效，故对于外出游玩脾胃不和出现消化道症状的人群也有一定效果，此汤性味平和，一般人群均可食用。

推荐：广东省中医院临床营养科