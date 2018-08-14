使用花露水须避开四误区

一遇蚊虫叮咬，人们喜欢用花露水来驱蚊止痒、杀菌除臭。但其实花露水并不是很安全，如果使用不当不仅会危害身体健康，严重的还会致命。尤其是以下几大误区，一定要注意避免。

过量使用为了防止蚊虫叮咬，有不少人经常倒出很多的花露水涂抹在全身各个部位，殊不知这样做反而会引起一些身体敏感的人出现发痒、冒冷汗等症状，所以抹花露水要适量，避免身体出现不良反应。

给孩子用成人花露水不少家长都知道给孩子用花露水有预防痱子的作用。但切记，一定不能把成人花露水用在宝宝身上，因为成人花露水含有浓度较高的刺激性成分，容易伤害宝宝的皮肤，应选购儿童专用花露水。若用在洗澡时需先稀释四五倍，且避免触及孩子的眼睛。

患皮炎后使用不少皮炎患者觉得涂抹花露水之后皮肤很凉爽，感觉比较舒服，于是便经常使用。但对于螨虫皮炎患者来说需要警惕了，这类患者是不适合涂花露水来缓解症状的。因为螨虫叮咬后，其分泌的神经毒素、溶血毒素容易使人体皮肤发生炎症反应，甚至出现水肿红斑、风团、水疱等，而花露水之类涂剂大多含有薄荷、樟脑等成分，反而会导致皮肤出现过敏反应，加重皮炎症状。

涂花露水后立即进厨房“点火”做饭很多人都忽略了花露水使用标签上的注意事项：请避开火源使用和储藏。这是因为花露水中含有大量乙醇，就是俗称的酒精，燃点较低，遇到明火会立即燃烧，且速度很快。因此抹完花露水后不要立即使用火或靠近火源，比如点蚊香、点烟、使用有明火的灶具等。

另外，购买花露水要选择正规厂家生产、产品功效与自身需求相匹配的产品，例如蚊虫叮咬后要喷专门的止痒花露水，而非驱蚊花露水。与很多日化产品一样，不管是驱蚊花露水还是其他功效的花露水，都需要按照产品注意事项或遵医嘱正确使用。