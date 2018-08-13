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提高男性“性福”指数 关爱男性生殖健康

2018年08月13日17:12 来源：人民网-人民健康网

据世界卫生组织报告，男科疾病是继心脑血管疾病、癌症之外，威胁男性健康的第三大杀手,并正以每年3%的速率递增。成年男性是社会和家庭的顶梁柱，每天都承受着巨大的工作与精神双重压力。从2000年开始，我国将10月28日定为中国男性健康日，其目的就是呼吁社会多一点对男性健康的关注，呼吁每个家庭多一点对男性健康的关爱。近期，东南大学附属徐州医院泌尿外科主任韩从辉将做客《人民健康大讲堂》专栏访谈，就“提高男性“性福”指数，关爱男性生殖健康”这一话题和网友进行科普和交流，敬请期待！

嘉宾简介

韩从辉，东南大学附属徐州医院泌尿外科主任、东南大学生殖医学研究所所长。

国务院特殊津贴专家、全国卫生系统先进个人、江苏省有突出贡献的中青年优秀专家、江苏省第一批卫生领军人才，担任中国医疗保健促进会泌尿生殖分会江苏省学组副组长、中国性学会第五届性专业委员会委员、海峡两岸医药卫生交流协会泌尿外科专业委员会委员、中国医师协会内镜分会第一届泌尿内镜分会委员、《中国内镜杂志》常务编委、《中华泌尿外科杂志》编委、《中华男科学杂志》编委、《中国性科学》编委、江苏省中西医结合学会泌尿外科分会主任委员、江苏省医学会男科学分会副主任委员；

国家出版基金评审专家、国家自然科学基金评审专家，主持国家自然科学基金4项，其他国家、省部级科研项目20余项，国内外发表论文100余篇，SCI期刊收录22篇，总影响因子超过100分。

(责编：王亚微、杨迪)


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