宝宝有口气？ 排查三大原因

口臭，是指嘴巴里发出的令人难闻的尴尬的味道。很多人以为口臭是大人的“专利”，其实不然，有些家长发现，自己孩子才刚冒出几颗牙，可一张开嘴巴，也会散发出阵阵臭气。

广东省妇幼保健院口腔科黄群主任医师表示，宝宝口臭多是不注意口腔卫生造成的，也可能由消化不良或其他疾病因素导致。他提醒，对于宝宝的口臭，如果坚持做好口腔清洁后，口臭仍是一直不除，最好带去医院请专科医生进行检查，以排除口腔、耳鼻咽喉、胃肠道等方面的疾病。

口腔清洁不到位

很多孩子不喜欢刷牙，或者是刷牙的时候马马虎虎，这就容易使得堆积在牙龈缘上的牙垢和嵌塞在牙缝内的食物残渣得不到很好的清理，这些食物残渣经发酵腐败后可形成口气。

也有很多家长以为，孩子才刚冒出几颗牙齿，还不需要给他们清洁牙齿，要等孩子牙齿出得多一些后才开始刷牙，其实这是不科学的。黄群强调，从孩子冒出第一颗牙齿开始，家长就要给宝宝做好牙齿清洁。由于这个时候宝宝还小，还不会自己刷牙，家长可通过指套牙刷或纱布来给宝宝清洁牙齿、口腔，待宝宝慢慢长大一些可以自己刷牙时，家长也要督促孩子自己养成早晚刷牙、饭后漱口的好习惯。刷牙的时候，要保证牙齿的每一个面都清洁到位，而不仅仅是刷刷表面。

消化不良

小孩子由于胃肠功能发育尚未完善，在饮食上如果不注意，尤其是在摄入过多肉类和乳类等比较难消化的食物时，容易引起消化不良，在嗳气时可闻到宝宝口腔中发出一种酸臭味。

对于这种因消化不良引起的口臭，家长需注意调节好宝宝的饮食，注意饮食有节有度、有规律，多吃新鲜蔬菜水果，不要过多地进食甜食、高蛋白、高脂肪类的食物，食物要粗细搭配、荤素搭配，不偏食、不挑食，不暴饮暴食。

当出现消化不良时，也可在医生指导下适当服用一些改善消化的药物。

疾病因素

黄群表示，也还有一些口臭可能是身体某个部位的疾病造成的，常见的引起口臭的病理性因素有四大类。

（1）口腔疾病：如患有龋齿、牙龈炎、牙周炎等口腔疾病的孩子，其口腔内容易滋生细菌，尤其是厌氧菌，其分解产生的物质可致口腔呼出臭味。

（2）鼻咽喉疾病：当宝宝患有鼻炎、鼻窦炎、鼻腔异物、化脓性扁桃体炎等疾病时，也可因鼻腔内有臭味的脓性分泌物或干痂而引起口臭。

（3）胃肠道疾病：如由幽门螺杆菌感染所引起的胃病，幽门螺杆菌为了抵御胃酸，会分解尿素产生氨、硫化氢和甲硫醇等有恶臭气味的物质，也是引起口臭的一个主要原因。

（4）全身性疾病：对小宝宝来说，这种情况会相对比较少见一些：如得糖尿病时口腔内可发出烂苹果的气味，肺结核、支气管扩张时可因浓痰量多而呼出带有臭味的气体等。

黄群提醒，对于宝宝的口臭，重要的是做好口腔的卫生保健，如果坚持做好口腔清洁后，口臭仍是一直不除，最好带去医院请专科医生进行检查，以排除口腔、耳鼻咽喉、胃肠道等方面的疾病。如是以上疾病所致的口臭，应积极配合医生进行治疗。（全媒体记者王婧 通讯员林惠芳）