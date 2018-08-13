山东读者王女士问：每次喝完茶，总是还没到饭点就饿了，这是怎么回事？喝茶有助减肥吗？

中国注册营养师陈然答：一般来说，我们对饿的感觉主要来源于两个方面。胃里面是否充满了东西，是“饿”这种感觉的第一种来源。当胃里充满东西，胃壁有强烈的压迫感，我们感觉到饱；相反，当胃里的东西都排空了，胃壁快要贴在一起时，我们自然感觉到饿。另外一种“饿”的感觉主要来源于激素调节。比如刚吃完饭，体内血糖升高，身体通过激素告诉大脑东西吃够了，大脑就会反馈出“饱”的感觉。当血糖降到一定程度，身体会通过激素告诉大脑有低血糖的风险，于是我们便会感觉到饿。

茶叶主要含有多酚、儿茶素、咖啡因等成分，这些成分就是通过上面两种机制让人感觉到饿的。一方面，喝茶会欺骗我们的胃，让它以为我们吃了东西。茶多酚、儿茶素这些小分子进入胃后会刺激胃黏膜，增加胃酸分泌，让我们的胃误以为有大量食物进来，于是奋力蠕动，把胃里的东西排出去。但事实上，我们只是喝了茶，并没有吃其他食物。本来不怎么充实的胃被过分排空，就会感到异常饥饿。另一方面，茶叶成分会降低血糖，加速大脑“饿”的感觉。茶叶中含有较多的咖啡因，它会消耗血糖，增加新陈代谢；随着咖啡因让血糖降低，为了避免低血糖，大脑也会发出饥饿信号。也就是说，茶叶中的成分会加速胃排空、降低血糖浓度，从而引起饥饿感觉，这和减肥没有什么直接关系。如果在不恰当的时候饮茶，更可能引起胃部不适，甚至低血糖。

因此，建议大家喝茶时要注意以下几点：不要空腹喝茶；容易低血糖、对咖啡因过敏的人不要喝浓茶；消化不好时，可以喝些温和的茶（比如红茶、熟普洱茶）加速胃排空，帮助消化。▲