日本京大团队找到引发免疫性胰腺炎物质 有望用于诊疗

【环球网报道】据日本共同社8月9日报道，日本京都大学的团队在8日的美国医学杂志网络版上公布研究成果称，有关人体内自身抗体错误攻击胰腺引发糖尿病等的“自身免疫性胰腺炎”，通过使用小鼠的实验找到抗体攻击成为胰腺炎诱因的蛋白质。

据悉，该疾病患处的计算机断层成像设备(CT)图像与胰腺癌相似，因此也曾发生过误诊并进行手术切除胰腺的案例。

研究团队成员、曾是京都大学医务人员的神户大学研究消化器内科学的特别研究员盐川雅广表示：“除开发新的治疗方法外，还想通过探究抗体的量来带动确诊和治疗效果的判定。”

该团队确认，将取自患者血液的抗体注入小鼠体内后，小鼠出现了与自身免疫性胰腺炎类似的症状。经过详细调查发现，抗体对胰腺细胞周围名为“Laminin-511”的维持细胞机能蛋白质进行攻击。

据悉，为确认Laminin-511受到攻击引发自身免疫性胰腺炎，该团队给其他小鼠注入Laminin-511，结果发现生成抗体，对胰腺的Laminin-511进行攻击并引发病症。

据估计，日本国内自身免疫性胰腺炎患者有5000至10000人。详细的发病机理尚不得而知。（记者 王欢）