喂对了才能坚持 母乳喂养避开九大误区

饿得快睡不好是因为吃不饱?

真相1：妈妈，我真饱啦!刚出生婴儿，胃只有一颗玻璃珠大小，容量只有几毫升，所以吃奶间隔时间短，一天哺乳8~12次甚至更多都是正常现象，因为吃一点就饱了。随着月龄的增加，宝宝吃奶的次数也会逐渐减少，但每顿奶量会随之增加。

真相2：妈妈，我需要嘛!婴儿出生后都有吸吮需求本能，既能获得食物也能产生快感，还会对满足吸吮需求的照护者产生安全感和信任感，所以宝宝们对吸吮会乐此不疲。这一阶段也更有利于亲子情感的建立。

真相3：妈妈，我害怕啊!很多妈妈在产后第二天给宝宝加奶粉的主要原因就是宝宝频繁夜醒与哭闹，使妈妈怀疑奶水不足。其实第二晚的哭闹是“生理性哭闹”，这是大多数宝宝都会经历的一个生理过程。宝宝只是在告诉妈妈，我害怕我想回你肚子里去。如果让宝宝待在妈妈身边，他会发现妈妈的乳房正散发着羊水的味道，在这里是最像子宫的地方。所以宝宝会一直愿意待在妈妈的乳房上，如果离开，就会用哭闹声来表达自己的焦虑无助。

乳房消毒后才能喂宝宝?

真相：有菌喂养，才能促进宝宝肠道菌群的建立，增强宝宝抵抗力 母乳中不仅富含众多营养成分与有益因子，还有最重要的一点就是——有菌喂养，因为无论成人还是婴儿，肠道内都需要菌群的存在，一旦菌群失去平衡，那么腹泻、过敏、免疫力低等一系列问题就会随之而来。如果用消毒湿巾、酒精、香皂等来清洁，乳头上为宝宝量身定制的有益菌也会消失。

胸小就等于奶少?

真相：奶水是否充足跟乳房大小没有直接关系 乳汁由乳房内的腺体组织主导分泌，而胸的大小是由脂肪组织来决定的。胸大可能脂肪多而腺体少所以奶水并不充盈，胸小也可能腺体多而乳汁充足。可由于初乳往往量少而黏稠，这就使很多小胸又不明真相的妈妈在面对质疑时，容易自我怀疑，心情低落，反而会真的影响乳汁分泌。需要强调的是，无论胸大还是胸小的妈妈，通过婴儿的频繁吸吮使乳汁更多移出，才是提升奶量最直接有效办法。

生完宝宝要喝下奶汤?

真相：“下奶汤”喝不好会变成“回奶汤” 很多家庭在妈妈刚生产完就马上准备猪蹄汤、母鸡汤、骨头汤、鱼汤，想帮助妈妈尽快下奶。殊不知这“下奶汤”可能会变成“回奶汤”。因为刚生产完的妈妈喝下油腻的下奶汤有可能会导致乳管堵塞，严重时还会引发乳腺炎。乳管堵塞和乳腺炎都会使妈妈大脑接受信号，减少乳汁分泌。如今生活富足，通常妈妈在孕期储备的营养已经足够乳汁所需，过多的下奶汤汁也不利于妈妈的身材恢复。

奶不够攒攒再喂?

真相：“攒奶”等于“自然回乳”有些妈妈总觉得奶水不够宝宝吃，明明乳房已经很胀了，还会一直憋着，就想把乳房中的奶攒够了让宝宝吃顿大餐。其实攒奶不仅会造成母乳不足，还会造成回奶，如果奶水一直存在于乳房中没排空，妈妈的身体就会认为宝宝不需要这样多的母乳而减少整体分泌量。如果非等到乳房胀痛再喂，乳房胀满的时间也会一点一点延长，直到胀满的感觉完全消失，因为已经在不自知的情况下“自然回奶”了。

哺乳期喝汤有诀窍

产妇每天摄入的水量与乳汁分泌量密切相关，中国营养学会荣誉理事、中国营养学会妇幼营养分会荣誉主任委员苏宜香提示，科学饮用汤水尤为重要。

第一，餐前不宜喝太多汤，为避免影响食量，可在餐前喝半碗或一小碗汤，以提高食欲为目的。第二，喝汤同时要吃煲汤用的食材，溶在汤中的营养通常只有煲汤食材营养的1~3%。第三，广东汤一般所用食材种类多但数量少，如果是动物性食材通常都是瘦肉或不带皮的禽肉，在煲汤时先将肉类食材焯水，即使用鱼煲汤也会在煮开食材后去掉浮于汤表面的油脂，比较适合产妇或哺乳期饮用。北方的油汤则不适于产后或哺乳期饮用。其实蔬菜汤也不错，如西红柿蛋花汤、豆腐汤等，喝牛奶也是不错的选择，牛奶除了提供大量的水，还能提供钙等重要的营养素。

初乳不干净

真相：初乳看上去不怎么清亮是因为富含β胡萝卜素 初乳中含有大量的免疫因子，能有效防止宝宝感染，增强抵抗力。其中的维生素、生长因子也能保护和促进宝宝肠胃、肝脏和神经系统的发育。初乳是母乳中的精华，拥有“液体黄金”的美誉，而颜色之所以金黄不清亮，是因为初乳中富含β胡萝卜素，妈妈可千万别因为嫌脏扔掉喽。

母乳好清淡加点奶粉再喂?

真相：母乳中加奶粉不仅画蛇添足还会给宝宝造成肠道负担 一些新妈妈嫌母乳过于清淡，要添加奶粉在母乳中瓶喂给宝宝。这将给婴儿肠道带来消化负担，破坏宝宝肠道菌群，引发消化不良、肠胀气等一系列不良后果。母乳分为前奶和后奶，前奶清淡含水分多，便于宝宝解渴，其中的维生素、免疫球蛋白等对宝宝都十分重要;后奶呈乳白色，含有脂肪、蛋白质和乳糖，是宝宝能量的供应站。当夏季到来，母体认为宝宝需要更多水分，会自主调节乳汁中前奶与后奶的比例为前奶多而后奶少，冬季则反之会提供宝宝更多后奶的热量。

妈妈感冒就不能哺乳了?

真相：感冒期间妈妈不需要停止哺乳 通常来讲，妈妈感冒期间是建议继续哺乳的，因为无论是细菌还是病毒性感染，都有潜伏期，妈妈在出现症状时，宝宝早已暴露在被传染的环境之中了。而妈妈在感冒之后，自身免疫系统会去和导致这种感冒的病毒做抵抗，产生专门针对这种病毒的抗体。这种抗体能通过乳汁进入宝宝身体，从而增强宝宝对妈妈所患感冒的抵抗力，这是配方奶完全无法取代的。这时，如果妈妈停喂了含有抗体的母乳，就等于加剧了宝宝被传染的可能性。