中国研究型医院学会-中关村生命科学园临床科研与转化合作平台启动

8月7日，中国研究型医院学会-中关村生命科学园临床科研与转化合作平台正式启动。该平台的启动，使得中关村生命科学园创新要素配置更加丰富，进一步提升了园区产业服务水平，将为入园单位的临床试验需求提供更好的服务。

本次临床科研与转化合作平台启动仪式由北京中关村生命科学园发展有限责任公司（以下简称中关村生命园）和北京中关村生命科学园生物医药科技孵化有限公司联合主办，中国研究型医院学会、中关村发展集团与中关村科技园区昌平园管理委员会给予大力支持。

中关村发展集团副总经理、中关村生命园公司董事长韩柏主持本次活动并致欢迎辞，中关村生命园公司总经理王文礼为在场嘉宾介绍了双方的合作背景及相关合作内容。他表示，中关村生命科学园与中国研究型医院学会本着“优势互补，资源共享，互利共赢，共谋发展”的原则，将建立全方位、多层次的战略合作伙伴关系，共建“中关村生命科学园临床科研与转化合作平台”。

中国研究型医院学会（以下简称学会）会长王发强将本次合作定位为“强强联合”。他表示，该平台的成立，是落实“健康中国2030”战略及创新驱动发展的一项举措。双方各自在创新领域的优势促成了此次合作，对学会与中关村生命科学园贯彻落实“健康中国2030”战略具有重大意义。

在本次活动上，学会副会长兼秘书长刘希华和中关村生命园公司总经理王文礼代表合作双方签署了《中国研究型医院学会-中关村生命科学园战略合作协议》。

随后，双方主要领导与中关村发展集团党委书记、董事长赵长山共同为“临床科研与转化合作平台”揭牌。

中关村生命园与中国研究型医院学会共建临床科研与转化合作平台，将充分发挥研究型医院学会临床资源丰富、与各大医院联系紧密等优势，为有意进行临床试验的生命园入园企业提供咨询对接服务，帮助企业对接具备相关资质的临床试验医院，开展新药Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ期临床试验、生物等效性研究、临床检测试剂的对照研究和医疗器械的临床研究等方面合作。

中国研究型医院学会血管医学专委会主任委员、解放军总医院血管外科主任郭伟教授发表了题为《医工结合 创新之源》的演讲。他认为，通过建立良好的合作机制，掌握核心技术，改变低技术、低附加值、劳动密集型的发展模式等，我国生物医药大有可为。

中国研究型医院学会-中关村生命科学园临床科研与转化合作平台的建立，将在以下三方面发挥作用。

一是促进学会为生命园临床科研与转化提供服务，协助入园单位咨询、对接临床试验医院，开展新药临床试验和医疗器械的临床研究等方面合作；二是推动生命园为学会优秀项目创新与转化提供服务，面向优秀项目优先配置空间资源，建设绿色通道，保障入园项目享受园区各项优惠政策，并根据临床专家和创业团队需求提供定制化创业孵化服务；三是双方联合举办生物医药、医疗服务相关领域交流活动，推动行业发展，为健康中国贡献力量。

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