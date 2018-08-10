肿瘤患者缓解这些症状试试中医

对于肿瘤患者常见的一些病症，试试中医，有时能达到治疗或缓解的目的。

胃肠功能紊乱 如消化道肿瘤患者术后，由于麻醉出血及手术创伤、禁食、胃肠减压等，胃肠功能紊乱，出现食欲下降、腹胀便秘等;建议找专业中医，开些健脾和胃，理气化滞的中药。

手足综合征：口服希罗达化疗期间，可出现手足麻刺感，皮肤肿胀或脱屑、皲裂、硬结样水泡、严重疼痛等，给患者带来很大的痛苦。中医主张采取生黄芪、当归、生地等多种中草药物熏洗双手双足，效果明显。

静脉炎：化疗药物的长期、反复的刺激，引起沿静脉走向的肿胀疼痛。可给予清热解毒药局部外敷，内服减毒活血药物如金银花、连翘等。

类更年期综合征：乳腺癌内分泌治疗后，患者往往出现潮热、盗汗、烦躁等类更年期综合征，宜采用养心安神、柔肝理气的方药。

放射性肠炎：可表现为剧烈的腹痛、腹泻为主症，甚至黏液样便，治疗以清热利湿、健脾理气。

放射性食管炎：胸部肿瘤放射治疗中，出现胸骨后的疼痛、烧灼感、吞咽不适等表现，常用生地、石斛、玄参、麦冬、银花、野菊花等。

放射性肺炎：若出现以刺激性干咳、无痰、胸闷气短的表现，治疗以清肺化痰、滋阴润肺、解毒通络为主。

靶向药物皮疹：分为风热型、湿热型、血热型、阴虚型，在四物汤的基础上辅以祛风胜湿、清热解毒、凉血养阴诸药合用。