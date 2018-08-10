首儿所廊坊儿童医院正式开诊 以北京标准服务患者

来自首都儿研所的重症医学科副主任医师、医务处副处长王菲（右二）正在进行义诊。 河北日报记者 解丽达摄

8月8日上午，首都儿科研究所廊坊儿童医院试运行暨廊坊市妇幼保健中心国医堂开诊仪式在廊坊市妇幼保健中心举行。经过前期筹备，由廊坊市妇幼保健中心牵头筹建的廊坊市儿童医院（首儿所廊坊儿童医院）已完成装修改造任务，正式开诊试运行。开诊半日，预约就诊人数130人，实际问诊82人。

北京专家“搬”到家门口

记者在廊坊市儿童医院门诊一楼看到，候诊的楼道里排起了长队，不少家长都是冲着北京专家来的。

一位家长带着刚出生40多天的孩子，从廊坊永清区专门赶过来看呼吸门诊。“孩子有了重病，再不用绕远去首儿所就诊，省了40多分钟的路程不说，看病也简单方便了。家门口有了儿童医院，还来了北京专家，真是除了看病难的心病。”

记者在现场看到，廊坊市儿童医院目前开放新生儿病房、新生儿门诊、呼吸门诊和消化门诊，填补了廊坊市过去无儿科专科门诊的空白。当天上午，该院还组织首都儿研所呼吸内科等科室专家开展了义诊活动，专家挂号费、诊疗费全免，使廊坊市民享受到更加快捷便利的北京优质医疗服务。

以北京标准服务患者

家住廊坊市区新开路锦绣家园的市民娄焕伟带着一双儿女，到新开诊的儿童医院看病。

据介绍，截至2017年年底，廊坊市户籍人口约460万人，其中0—14岁儿童约90万人（含流动人口），每年新增加出生人口约7万人，廊坊市30家公立医院设有儿科诊室，全市儿科床位约900张，从事儿科医疗服务的医务人员400余人，与实际需求有很大的缺口。

“为筹建廊坊儿童医院，我们去年新招录了一批医护人员，并将临床、护理、检验、影像等专业技术人员分批分期送往首都儿研所培训进修，力争与北京医疗机构尽快达到同质化服务，缩小京廊两地差距，保证以北京优质医疗资源的标准更好地为廊坊患者服务。”廊坊儿童医院一位负责人说。

重症患儿转诊北京有“绿色通道”

“咳嗽几天了？有没有发烧？”在首都儿研所廊坊儿童医院呼吸科门诊室里，来自首都儿研所的重症医学科副主任医师、医务处副处长王菲正在给孩子义诊。她给孩子看完病后说：“今天起，首都儿研所将派相关科室的专家轮班到廊坊坐诊，并开通危重患儿从廊坊儿童医院到首儿所转诊的‘绿色通道’，对需要在首都儿研所住院的患儿预留床位。”

“儿童的健康关系到千家万户的未来，北京周边包括廊坊的患儿到北京来看病的很多。我们有责任将医疗等社会公共服务资源向资源薄弱地区转移疏解，同时缓解北京的‘大城市病’。”首都儿研所党委书记刘中勋介绍，“目前我们与廊坊儿童医院的合作主要体现为技术支持，今后3-5年内将廊坊市儿童医院建成集医疗、保健、科研、教学为一体的现代化儿童医院。”