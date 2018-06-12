美赞臣京东借力移动互联网力推婴配营销新模式

6月11日，美赞臣携手京东商城联合发布了新市场拓展战略。美赞臣借力京东无界营销通道，通过高速物流供应链、大数据精准营销及互联网金融等手段，大力拓展中国更广阔的新兴城镇市场。

一直以来，各大奶粉品牌搭建的运营体系无法完全覆盖人数众多但高度分散的全国新兴城镇市场。即使部分小母婴店主试图代理、采购大品牌奶粉，却无法避免货源没有保障，运输仓储控制困难，产品售后服务欠缺等痛点。

美赞臣和京东借助移动互联网技术联手打造的涵盖“商流+物流+信息流”一体化商业模式是该领域的创新。身在新兴城镇市场的小母婴店主，只要在“美赞臣母婴店俱乐部”中注册认证，使用移动程序下单，就能通过京东覆盖全国的高效、专业、安全的物流体系，最快在48小时内收到美赞臣的产品。这种从品牌商到销售终端的无缝对接，对小店主而言，让门店拥有更灵活的备货经营方案；对美赞臣而言，借助京东的物流供应链，可以更低成本、更高效率打通并加强美赞臣对末端渠道的管理。

美赞臣大中华区首席执行官睿恩达表示：“美赞臣已与京东建立创新的伙伴关系，借助京东平台化、模块化、生态化的无界营销解决方案，未来双方将联手有效进入城镇甚至乡村市场，实现品牌和市场的双赢。”

然而，美赞臣的新市场战略不仅限于此。美赞臣将以众多城镇母婴店为触点，积极向纵深领域拓展，用全球品质一致的产品为中国偏远地区的宝宝们提供科学营养，减少他们可能因早期营养不良而影响一生健康的几率。同时，努力提高新兴城镇市场孕产妇及婴幼儿的营养健康水平，并计划将其在婴幼儿早期营养研究领域的成果和先进的育儿理念通过各种类型的消费者教育活动传递给农村的新生代母亲，让她们不再因育儿和喂养中出现的问题而感到无助。（聂丛笑）