肚子痛、带状疱疹、头痛……8种病症最易挂错号

看病挂号是门学问，不能碰运气，很多时候按照常规认知很容易挂错号，给就诊带来麻烦，本期总结了8种容易挂错号的病症，给读者们提个醒，方便就医。

肚子痛

挂错号指数：★★★★

说起肚子痛，首选消化科。的确，急性阑尾炎等，应挂消化科的号。但出现中腹痛特别是上腹痛时，首先要考虑是否为急性心肌梗死。

【推荐科室】

急诊：先有发热、呕吐，后出现腹痛，疼痛部位不确定，应挂急诊内科;先有腹痛，继之发热，疼痛部位相对固定，应挂急诊外科;

消化科：首选消化科进行就诊，检查是否为消化道疾病导致的腹痛;

心内科：如果上腹部剧烈疼痛，同时伴有乏力、出汗、胸痛等症状，需要警惕为心肌梗死的可能性，应该要求做一个心电图，如是则及时到心内科就诊;

妇科：若下腹痛且伴有阴道出血，或是正处于孕期，可能需要挂妇科;

泌尿外科：伴有尿频、尿急、尿痛等尿道症状，则可能需要挂泌尿外科;

疼痛科：部分癌症患者的顽固性腹痛属于此科;

小儿外科：小儿疝气，或者是疝块嵌顿引起的腹痛、哭闹、烦躁不安等，建议挂小儿外科。

血液内科或儿科：腹痛，位于脐周或下腹部，阵发性绞痛或持续性钝痛，伴有恶心、呕吐、腹泻便血。腹痛发生在皮肤紫癜前易错挂消化内科，可能是过敏性紫癜腹型，14周岁以下建议挂儿科，14周岁以上建议挂血液内科。

带状疱疹

挂错号指数：★★★★

带状疱疹其实属于免疫系统疾病，初期不易察觉，可能会伴有头疼、发烧等症状。首次治疗不好的话，易复发，同时产生神经痛等后遗症。

【推荐科室】

皮肤科：大多数人都是出了疱疹才去看医生，以为是皮肤病，长此以往，本属于免疫系统疾病的带状疱疹也就成了人们俗称的皮肤病;

疼痛科：如果皮肤科看不好，尤其是反复发作，可以看疼痛科;

针灸科：如果是在中医医院就诊，还可到针灸科治疗。

头痛

挂错号指数：★★★

头痛需要根据伴随症状选择科室：有的人是长期放射性头痛;有的人是突发头痛，伴有其他症状;还有些是外伤后引发的头痛。

【推荐科室】

神经内科：脑出血：头痛、喷射状呕吐、肢体无力，建议挂神经内科;

神经外科：急性脑梗塞：头痛，伴有一侧肢体活动不利等，建议挂神经外科;

高血压科：高血压病引起头痛多为跳痛，血压明显高于正常范围，建议挂高血压科;

脑外科：头部撞击后出现的头痛，建议挂脑外科;

耳鼻咽喉科：前额、面颊部痛，流脓性鼻涕，可能是鼻窦炎，建议挂耳鼻咽喉科。

儿童肥胖

挂错号指数：★★★

胖胖的儿童，很多家长会带孩子去看营养科。其实，儿童肥胖也是一种病，多与内分泌紊乱有关，太胖还会引发儿童慢性疾病。

【推荐科室】

内分泌科：如果医院的儿科有专业诊治肥胖的门诊或者是专家，也可以到相应的儿科门诊挂号，还有一些儿童医院专门设置了内分泌科，家长们也可以前去挂号;

中医针灸科：中医针灸可以从整体上对儿童肥胖进行调理，也是一个不错的就诊选择。

牙疼

挂错号指数：★★★★

牙疼不一定都是因为口腔问题引起的，还可能涉及耳鼻喉、心血管等方面。牙疼发作，要及时去口腔科检查，但需要注意其他类似症状。

【推荐科室】

口腔科：下颌角肿痛，脸肿、口腔外伤以及拆线，建议挂口腔外科;洗牙、补牙引起的牙痛建议挂口腔内科。

耳鼻喉科：如果牙痛的另一侧嘴和脸都会感到疼痛等，有可能是耳鼻部感染，应挂耳鼻喉科;

心血管内科：若牙疼总在运动后出现，则可能是心脏疾病的信号，应挂心血管内科;

神经外科：如果感觉面部剧烈疼痛，很有可能是三叉神经痛，应到神经外科就诊。

胸痛

挂错号指数：★★

由于心脏疾病较严重，因此出现胸痛应首先到心内科就诊，通过心电图等筛查。另外，还有一些情况也会引起胸痛，可以到相关科室排查。

【推荐科室】

心内科：如果胸口或胸前疼痛较固定，向内肩放射性疼痛，有压迫感等症状，可能与心脏疾病有关，应挂心内科;

骨科：在做弯腰、侧弯等转位动作时疼痛加剧，可能需要挂骨科;

皮肤科：若有持续性胸痛，也可能是带状疱疹感染，属皮肤科。

乳房疼

挂错号指数：★★★★★

乳房疼，很多女性的第一选择会是妇科，男性则会选择男科或胸外科。这都走了弯路，而且乳腺疾病分男女，不同性别选择的科室也不同。

【推荐科室】

乳腺外科或普外科：女性乳房疼痛最常见的原因是乳腺增生，而乳腺科是独立于妇科之外的临床专门学科，所以出现乳房痛不是挂胸外科或者是妇科，而是应该挂乳腺外科，如果当地医院没有的话就挂普外科;

乳腺外科或内分泌科：男性因乳腺疾病出现的疼痛，除了看乳腺外科，也可能是过于肥胖，或与乳房发育有关，应挂内分泌科，检查一下体内激素水平。

关节疼痛

挂错号指数：★★★

当出现腿疼等关节痛时，人们容易在骨科、风湿免疫科、血管外科等科室间混淆。容易走很多弯路，所以应该根据不同的症状，找科室。

【推荐科室】

骨科：腿痛一般挂骨科;

风湿免疫科：若是膝关节、手关节等全身多处关节出现两侧对称性疼痛，多归风湿免疫科;

血管外科：如果双下肢发凉、感觉缺失、小腿肚肿胀、手指按压会出现疼痛，则有可能是深静脉血栓，建议挂血管外科。