“不想带孙子”可以说得更硬气

“我不想带孙子，错了吗?”这是浙江陈女士的困惑，怕也真是说出了不少老年人的心声。

如今，给子女带孩子好像从帮忙变成了一种义务，甚至成了必须，老人如果有与之不相干的生活安排似乎就像做错了什么一样。

“最美不过夕阳红，温馨又从容。”老年生活依旧可以美好、浪漫，趁着身体还硬朗，精力还允许，颐养天年也好，出去转转也罢，夕阳红的美好总是在自己手里。

话虽如此，可新闻中陈女士儿媳的一句话，想必刺痛了很多老人的心。“你可以不带孙子，以后等你们老了，是不是我们也可以不用管你们?”即便这是脱口而出的气话，也是让父母寒心的。其实年轻人打拼事业、生活辛苦，老人不是不理解，但此话一出还真是把亲情变成了“交易”。

养老和带孩子，虽然情感属性上一致，但内在性质是不一样的。把这两件事画为等号的儿女们，不仅让父母心寒，更是在逃避自己本身作为父母的责任。而且现在倡导“有尊严的养老”，就是不仅要保障老年人的合法权益，也要充分尊重他们的内心渴望、精神追求与情感需要。

“文化养老”、“学习养老”如今已是很多老年人的生活选择。重庆83岁的杨旌宏老人正在重庆工商大学文学与新闻专业研学古代汉语;88岁的钢琴演奏家巫漪丽，退休后仍孜孜不倦地练琴，至今依旧琴技超人。我们能看到越来越多的老年人，重新“背起书包上学堂”，重圆年轻时错失的梦想，在白发之年活出了夕阳下的幸福。

美国密歇根大学心理学家埃里克·金博士与团队跟踪多年的一项研究表明，“有目标感的老人，生存意识更加明显，健康管理更加有序。”加拿大卡尔顿大学和纽约罗切斯特大学的研究人员也曾对7000多名20到75岁成人的生理和精神状况进行了长达14年的跟踪研究，发现人生有具体目标的人更加长寿。

父母是孩子的第一监护人，在“带孙子”的问题上，说到底，祖辈们也是配角。父母之爱、肌肤之亲，才是孩子最好的营养品。爷爷奶奶带孩子带得再好，父母之爱也是其他人难能取代的。

所以无论再忙，父母也要陪伴孩子一起成长。当然，在小夫妻忙不过来时，爷爷奶奶应时“支援”无可厚非，也能让孩子感受到大家庭的有爱与温暖。“父母为主，祖辈为辅”，这样的养娃战略能让孩子养育问题得到和谐解决的同时，也使老人们的夕阳红岁月灿烂如霞。

有忙有闲，有情有趣，这样的老年生活更值得期待。