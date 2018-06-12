我国首款智能动力小腿假肢亮相康博会

人民网北京6月12日电 (记者王君平)上下楼梯，爬斜坡，佩戴着我国首款智能动力小腿假肢的王先生感觉，整个过程小腿特别听使唤的，好像是自己的腿，运动意图能实时识别，环境状态能自我感知，多种地形能主动适应，行走速度能自适应。

这是记者在第38届中国（北京）国际康复辅助器具博览会（2018）上发现的一幕。中国国际康复辅助器具博览会由中国康复辅助器具协会主办，至今已历经37年，是以矫形器和假肢为主、覆盖个人移动辅助器具、沟通和信息辅助器具等12大类高科技康复辅助器具，集产品展示、高端论坛、学术交流、政策解读、招商引资、贸易洽谈于一体的国际性盛会。

这款名为“风行者”小腿假肢是我国首款智能动力小腿假肢，为实现肢体完美替代而设计的高性能助残肢体。整机结构包含传感器、计算机芯片和机电装置，从而高度模拟生物神经、大脑和肌肉骨骼组织的功能。它是世界上最早几个可以将机器人技术与假肢制造技术完美结合的产品之一。

北京工道风行智能技术有限公司总经理屠晓光介绍，“风行者”智能动力小腿假肢利用多传感器数据融合技术,将各类运动信号整合在一起，一、实现对使用者运动环境的判断，二、实现对使用者运动意图的判断，从而同时运用于步态控制的两个方面，即既用于肢体的基本姿态和运动细节，又负责实时地识别步态的不同模式。其所实现的智能下肢体兼具智能、动力和柔性三个智能假肢的重要因素，可很好的弥补下肢截肢者的行动障碍，使其更好地恢复行走能力。在舒适性方面，采用航天技术多层复合工艺的碳纤脚板，关节阻尼自适应，坐下时踝关节自动弯曲，收回动作自然，行走中主动调整踝关节角度，避免足尖接触地面。

首款智能动力小腿假肢是由北京工道风行智能技术有限公司设计制造。公司依托于北京大学工学院的先进装备制造商，是国家级高新技术企业，将先进的机器人控制技术与辅助器具产业相结合，为有需要的人士提供高品质、智能化的辅助及康复设备，已经在智能康复设备领域内取得了突破性进展。

据悉，康博会同期举办“加快康复辅助器具产业发展主题报告会”、肢体功能重建与外固定专委会活动、足部辅具专委会活动、康复器材专委会活动、助听器人工耳蜗专委会活动、轮椅车专委会活动、康复工程专委会活动、教育工作专委会活动、金融证券投资相关活动、工信部综合创新试点展示活动等高质量的同期活动，并组织邀请与会领导和专家莅临展台观展交流。