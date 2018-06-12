端午节怎么吃粽子不发胖? 4招教你健康吃粽子

正值端午节假期，粽子已经成为市面上最为火爆的食品。端午节历来有吃粽子的习俗，可是粽子热量高，妹子们就担心了，怎么吃才不发胖呢？今天就为大家介绍一些关于吃粽子不发胖的技巧，快来了解下。

◆粽子的营养价值

粽子的有哪些营养成分在里面呢？粽子主要原料糯米的GI（升糖指数）为87，属于高GI食物，容易快速升高血糖。根据种植地域等的不同，糯米的纤维含量差异较大，在0.8%到2.8%之间，理论上来说，适量进食可缓解便秘，但是煮熟后的糯米，也就是粽子，粘性较大，多食反而不利于消化。

◆怎么吃粽子不发胖？

看到上边，大家知道粽子有很多的营养，也含有不低的热量，爱吃的小伙伴不要担心，只要讲究了粽子的吃法，自然不会发胖的。

1、选择低糖低油的粽子

现在市场经济不断发展更新，卖的粽子各种口味都有，而面对这些粽子时，想要不发胖的就选低糖低油的。这种粽子不仅健康，还避免过高的摄入量使人们肥胖。

而市场出售当中，纯糯米的粽子是适合人们，如果举得纯糯米没什么味道，在吃之前粘点蜂蜜，口味不错。不过，自己亲手包的比市场卖的更营养健康，如果家庭允许的情况下，那端午节那天可以自己动手，一家人感受包粽子的乐趣。这样的粽子吃起来最健康，不容易发胖。

2、控制吃粽子注意数量

大家都知道粽子热量是很高的，即使是纯糯米的粽子，它的热量也不低。所以端午节吃粽子一定要注意数量，不要吃太多。害怕发胖的人群，无论为了身体，还是健康，每天吃粽子数量应该控制三个以内。

3、避免晚上吃粽子

大家都知道粽子主要是糯米，糯米是最难消化的。而消化一个粽子的糯米量，需要很长时间，甚至要几个小时。消化粽子也会刺激更多的胃酸分泌，对胃的伤害是很大的。到9点后，人体脂肪是快速快速囤积时期。人们吃进去的食物不能完全消化，而对难消化的粽子来说，晚上时避免吃粽子。如果要吃，选择在早上或下午吃，这样可以很好避免肥胖发生。

4、给粽子加点料

不同的粽子热量也不一样，如果担心吃粽子发胖，可以在粽子里加入杂粮、素食等食物。

◆北方的甜粽可以加些杂粮

豆沙粽子，小枣粽子，蜜枣粽子，枣泥粽子是北方的经典粽子，清香爽口，永远不腻。特点是脂肪含量非常低，和大米饭相当，但升血糖速度比大米饭要快。她建议除了大枣、小枣、蜜枣以及豆沙和枣泥外，杏干、葡萄干、桂圆肉、京糕条、橙子酱、榴莲、椰丝、糖玫瑰、青红丝等，也都可以包进粽子里面作为甜味来源。

另外，各种杂粮、紫薯、甘薯、山药、芋头等食材也都可以随心意加入其中。虽然仍不适合糖尿病人，但至少可以略微增加膳食纤维含量，提高钾和抗氧化成分的含量。

需要提醒的是，把粗粮、豆类放入粽子当中，要提前浸泡令其变软。一般来说，红豆需要在冰箱里浸泡12-24小时，其他豆子浸泡6-8小时。这样才好和糯米一起煮熟。

◆南方的咸粽可以多加些素食食材

南方朋友大多喜欢吃肉粽和蛋黄粽，半肥半瘦的叉烧肉、红烧肉、腊肉、排骨肉，或者一个大大的咸蛋黄，包在一个大粽子当中。粽子的米是猪油拌的，还有盐、酱油或味精的味道，非常浓郁鲜美。、这类粽子脂肪含量太高，消化不良和高血脂的人对这种粽子要非常小心，糖尿病人也不要以为它不甜就放心多吃，殊不知糯米加猪油的配合，会让餐后血糖峰值出现略延缓，但是数值却壮大而持久，餐后血脂上升也很可观。

曾在电视上看到一种久负盛名的大粽子，其中的糯米先用猪油炒10分钟，还加入鱼露、糖等多种调味料。包的时候加入叉烧肉、干贝、蛋黄、虾仁、笋丁等多种馅料，真可谓鲜美奢华之至。不过，若常吃这种粽子，有点令人担心，脂肪太高，胆固醇太高，嘌呤太高，钠太高，热量太高，实在是慢性病人不宜之选啊。对这种口味满足达到极致的食品，只可偶尔尝之，绝对不能贪食。

那么咸粽子如何选材呢？排骨、猪肉、鸡肉、鸭肝、蹄筋、蛋黄、虾仁、鲜贝等荤食原料，以及蘑菇、香菇、竹笋、花生、海带、木耳、银耳等素食原料，都可以用来制作咸味的粽子。但是更提倡多加些后面的素食食材，因为和前面那些动物性食材相比，素食食材对于餐后血糖血脂的上升有延缓作用。

另外，在制作咸粽子的时候，鸡肉、排骨肉、蹄筋、海米、香菇、冬笋之类，也都需要提前煮软调味之后再包入粽子当中。要注意少加点盐，微微一点咸味就行了。

◆三高人群可以选择五谷八宝粽子

在追赶健康潮流，享受食尚生活的当下，有些企业开始尝试做五谷八宝粽。用部分紫糯米、大黄米、粘高梁、粘小米等粘性食材来替代部分精白糯米，再加莲子、薏米、燕麦、大麦、花生、红豆、绿豆、芸豆、甜玉米等等食材，它们的矿物质和维生素含量都高于精白糯米。因为有部分口感略沙、纤维略高的食材，弥补了糯米一味粘软的单一口感，让粽子口感丰富，营养也更丰富。推荐有三高问题的朋友优先吃这类杂粮粽子。（华龙网整理）