粽子剥开两小时后别吃了！端午粽子挑选攻略都在这

一年一度的端午节即将来临，也是人们食用粽子的高峰时期，小编特别提醒在选购、贮存、烹煮和食用粽子时，应当注意以下方面：

一是通过正规可靠渠道购买并保存相应购物凭证，要看清外包装上的相关标识，如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表、食品添加剂、食品生产许可证编号等标识是否齐全;查看包装是否完整或真空包装是否漏气涨袋、散装粽子有没有变质;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品，不要购买超过保质期的产品。

二是对于真空包装类和速冻类粽子，购买后按照标签所示方式保存，并按照标示食用方法加工食用。散装粽子注意适量买入，最好是现吃现买，避免粽子变质。生熟粽子分开贮存，打开的粽子放在室温下不得超过2小时。

三是食用前应洗净双手，冷藏或冷冻过的粽子，要彻底加热，吃剩的粽子不要反复加热，不要食用馅料已发酸、发苦或口味不正的粽子。

色泽鲜绿的粽子要慎买

可通过三种方法辨别粽子的质量：一看外观。染色粽叶具有均匀的青绿色，表面色泽光鲜，看上去很诱人。而原色粽叶颜色发黄发暗;二是闻味。染色粽叶包装的粽子煮熟后，粽子的清香味不足，其至反而会有淡淡的硫磺味道;三辨煮水。由于经过化学处理，返青粽叶的颜色相对稳定，加热后水的颜色变化不大，或呈轻微绿色，绿色明显者其化学原料含量高。而原色粽叶加热后，水的颜色则会呈现淡黄色。