端午节粽飘香 健康食用有讲究

端午节是中国的一个重要传统节日，在这几天，人们会在门口挂上菖蒲、蒿草、艾叶驱邪，喝雄黄酒、五加酒，吃粽子，挂香囊，这些端午节的古老习俗蕴含着很多养生奥秘,尤其是吃粽子，中医认为，粽子全身都是宝。首先包裹粽子的叶子多是竹叶或苇叶。竹叶具有清热除烦、生津利尿、止惊悸、退虚热的作用，苇叶性平，味甘、涩，入肺、胃经，有清热解毒、凉血通淋之功，唐山市中医医院脾胃病科副主任朱叶珊介绍，中医认为，端午节后，进入夏季最热的月份，上火、中暑现象容易发生，而此时常用竹叶和苇叶，可以起到解暑除烦的效果。芦苇叶、竹叶是名副其实的一次性绿色食品包装。一经高温蒸煮，不仅为食物增添一种清香之气，其中的营养物质也充分地浸透到食物中了。

粽子的主料是糯米，营养丰富，含有蛋白质、脂肪、糖类、钙、磷、铁、维生素B2等营养成分，具有补中益气、养胃健脾、固表止汗、止泻、安胎、解毒等作用，《本草经疏》就有记载：“糯米补脾胃，益肺气之谷。脾胃得补，则中自温，大便亦坚实。温能养气，气充则身自多热。”

作为辅料的红豆、大枣，也是非常有营养的，红豆能清热解毒、淡渗利湿，大枣更是药食同源的宝贝，味甘，性温，归脾、胃经，有补中益气、养血安神、缓和药性的功能。

朱叶珊提醒，粽子虽美味，但也是一种高热量的食物。糖尿病、肾病、高血脂、高血压患者以及老人、儿童如果饮食不慎，会罹患上“粽子病”。一定要注意以下几点：

不宜食用凉粽子 糯米中的淀粉支链在加热以后及冷却以后的形态不同，糯米食品冷了以后，淀粉分子会增大，导致难以消化，让人感觉到滞胀。对有胃病的人来说无疑是雪上加霜。

不宜作为一餐当中的唯一食品 吃粽子一定要配一些菜。这样就不会有这么强的饥饿反应。吃粽子时最好能同时喝茶水，可帮助吞咽和消化，同时，吃粽子时最好搭配一些蔬菜、水果，最好是凉拌菜，这样可增加纤维素的摄入，而维生素本身就是一种消化酶，可促进粽子的消化。白萝卜含芥子油、淀粉酶和粗纤维，具有促进消化、增强食欲、加快胃肠蠕动和止咳化痰的作用。中医认为，萝卜味辛、甘，性凉，入肺、胃经，有通气、去积食的作用。对于老人、小孩和消化不良的人来说，吃粽子的时候搭配上白萝卜汤是最好的选择。

不要一次吃得太多 粽子不要一次吃得太多也不要空腹吃。因为糯米在胃里停留很长时间，会刺激胃酸分泌增加，可能导致有慢性胃炎、食道炎的患者宿病复发。粽子黏度高、缺乏纤维质，不易消化，而夜间人体消化功能减退，所以建议睡前两小时最好别吃粽子。

并非人人适宜吃粽子

心血管病患者 粽子的品种繁多，其中肉粽子和猪油豆沙粽子所含脂肪多，属油腻食品。患有高血压、高血脂、冠心病的人吃多了，可增加血液黏稠度，影响血液循环，加重心脏负担和缺血程度，诱发心绞痛和心肌梗死。

老人和儿童 粽子多用糯米制成，黏性大，老人和儿童如过量进食，极易造成消化不良，以及由此产生胃酸过多、腹胀、腹痛、腹泻等症状。

胃、肠道病患者 粽子蒸熟后会释放出一种胶性物质，吃后会增加消化酶的负荷。

糖尿病患者 粽子中常有含糖量很高的红枣、豆沙等，吃时通常还要加糖拌，如果不加节制，就会损害胰岛功能，引起患者血糖迅速上升，加重病情，甚至出现昏迷、中毒。

总之，提醒大家，粽子虽然美味，但一定要安全适量，在享受美味的同时，过个轻轻松松、肠胃无负担的端午节。