端午佳节选购食品四注意

端午节吃粽子、绿豆糕和咸鸭蛋是我国的传统习俗,面对市场上琳琅满目的节日食品，北京商务中心区工商所提醒广大消费者，选购节日食品时做到四“注意”。

一.注意看外包装。如生产日期、保质期、厂名、厂址、成分或配料表，食品添加剂等标签是否齐全，真空包装是否漏气涨袋，是否变质，看清外包装上有无质量安全ＱＳ标识。

二.选购粽子时要注意。一要看外观，正常粽叶经高温蒸煮，颜色会发暗发黄；二要闻味道，正常新鲜粽子有粽叶、糯米和谷类的香味。散装粽子要少买，最好现吃现买，避免变质。打开的粽子室温下存放不得超过2小时。食用前中心温度应加热达75摄氏度及以上，吃剩的粽子不应重复加热超过1次；不要食用馅料已发酸、发苦或口味不正的粽子。

三.选购绿豆糕时要注意。一要看生产日期和保质期，通常没加入防腐剂的绿豆糕保质期在2~3天之间；二看颜色，优质绿豆糕用天然绿豆粉制成，颜色不会太绿，而是微微偏黄，像绿豆汤的颜色；三看口感，优质绿豆糕选料精细，口感细润紧密，清香绵软不粘牙。

四.选购咸鸭蛋时要注意。一是品质好的咸鸭蛋外壳干净；二是摇动有微颤感；三是尝，剥开蛋壳后，咸味适中，油多味佳，用筷子一挑便有黄油冒出，蛋黄一层一层，越往里越红。