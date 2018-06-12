革命家陈云的“五有”养生法

陈云同志既是伟大的无产阶级革命家、政治家和杰出的马克思主义者，也是我国社会主义经济工作的开创者和奠基人。作为党和国家卓越领导人之一，无论革命年代，还是建设时期，他做出过不可磨灭的重大贡献。生活中的陈云也以九旬之高龄，在同时代老一辈无产阶级革命家当中，显得十分稀有和罕见。如此骄人的养生之绩，一方面，要归功于夫人于若木的悉心照顾，而另一方面，也得益于自己平时注重保养的良好习惯。

饮食有道

由于夫人于若木是著名的营养学专家，所以，在营养搭配与平衡方面，陈云自然就比常人有得天独厚的优势。早餐面包、果酱、黄、豆浆；午餐一荤一素；晚餐主食大米，辅以豆腐和蔬菜。一日三餐之外，还坚持喝茶、吃水果，以便摄取人体必需的多种微量元素。从中不难看出，豆类食品是其日常饮食的重中之重。虽说大多都是普通的家常菜，但在夫人的精心操持下，总是以不同的花样呈现于餐桌之上。这样久而久之，他也从中累积了不少知识和经验，他曾嘱咐厨师：“豆腐蛋白质多，蔬菜维生素多。豆腐和蔬菜虽然都是素菜，但不能互相替代。”另外，在饮食习惯方面，他最讲究的就是定时定量，既不暴食暴饮，也不乱吃零食。

起居有时

由于平时工作繁忙，而且好多时候，不管批阅文件，还是研究理论，都要进行大量的脑力劳动。所以，对陈云来说，时刻保持充沛的精力和清醒的头脑，显得尤为重要。而要做到如此，就必须靠充足的休息和良好的睡眠来保障。建国初期，由于夜以继日的工作，陈云的身体曾一度严重透支，健康因此受到严重威胁，以致不得不请假休息。吸取教训，后来他逐渐意识到“睡眠第一，吃饭第二”的道理，从此便为自己的日常起居，制定了一套严格的“数字化”安排。每天晚上11时准时就寝，翌日早晨8时起床，午睡半小时。为了确保睡眠质量，每次睡觉时都尽量避免有人打扰，这样醒来后就能立刻精神饱满地投入工作。

锻炼有方

工作之余，陈云也很注意锻炼身体，除了根据个人喜好，选择一些适合自己的传统体育运动项目，比如太极拳、乒乓球、台球之外，也有很多独特的锻炼方式。早年，毛泽东曾建议陈云洗冷水浴健身，并告诉他说：“擦一二年可收大效。”他欣然接受，便开始每天用冷水擦身，这样一直坚持了近30年，从不间断。现代医学也认为，冷水浴既能促进皮肤新陈代谢，提高血管承受能力，从而有效预防血管硬化。还能增强呼吸器官、消化器官的功能，从而大大降低呼吸道感染和风湿病、关节炎等病症发生的几率。晚年的陈云还根据保健医生的建议，散步时捏两颗大核桃，在手心交替循环，不停旋转，而且一做就是20多年。

嗜好有戒

香烟当中含有大量的尼古丁等有害化学成分，所以抽烟对人体的危害，早已众所周知。由于当时战争年代艰苦环境和条件所致，在老一辈无产阶级革命家当中，大多数人都有抽烟的嗜好。陈云也是其中之一，而且还非常厉害，一天要抽两包左右。新中国成立后，由于条件的改善，再加之身体健康的需要，陈云便在夫人的建议下，不得不将戒烟一事提上日程。工夫不负有心人，终于在1952年，以常人难以具备的毅力和恒心，成功戒掉了延续20多年的烟瘾。而戒烟后，身体状况也有了明显的改善，体重增加了，也不再像以前那样虚弱怕凉。为此，晚年他曾颇有感慨地说：“自己之所以能长寿，与早年成功戒烟不无关系。”

心境有佳

生活中的陈云，乐观豁达、兴趣广泛。80岁开始练习书法，经常写“个人名利淡如水、党的利益重如山”的条幅，示人诫己、身体力行，以实际行动做到了为国为民、鞠躬尽瘁。不仅对书法兴致极高，在音乐方面也很有造诣。不仅会吹笛子、拉二胡，更对苏州评弹情有独钟。尤其在患病疗养期间，更是曲不离耳，并戏称评弹是他的“半个大夫”。在其书房里，悬挂着一幅格言，来时刻提醒和勉励自己：“多读书以养胆气，少忧虑以养心气，戒发怒以养肝气，薄滋味以养胃气，惟谨慎以养神气，顺时令以养元气，须慷慨以养浩气，胸豁达以养正气，傲冰霜以养骨气，当忍让以养和气，应谦恭以养锐气，莫怠懈以养志气。”（逯富红）