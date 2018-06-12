“大健康与商业模式创新”高层研讨会举行 专家共议大健康产业发展

6月11日，“大健康与商业模式创新”高层研讨会在京举行。十余位专家学者、企业代表齐聚一堂，深入探讨，为大健康产业发展建言献策。会议指出，随着人民生活水平的不断提高、消费结构的不断升级以及老龄化社会的到来，人们对健康的追求已经超越过去任何时代，“大健康”更是成为当下人们最关注的话题之一。

健康产业横跨三次产业，覆盖面广、产业链长、融合性强，被誉为21世纪引领经济社会发展的朝阳产业。然而，目前中国健康服务供给不足与需求不断增长的矛盾仍然突出。国家行政学院博士生导师竹立家强调，随着社会发展，人民对生活质量的要求会越来越高，对健康的要求也会越来越高，因此中国“大健康”的发展空间潜力十分巨大。

清华大学苏世民书院常务副院长潘庆中认为美好生活的核心的就是要专注于健康以及健康产业，“大健康”可以分为“三医”（即医学、医药、医疗（医养））三个方面。潘庆中指出，对于“大健康”的这一蓝海，企业首先要选好方向。无论是医学、医药、医疗（医养），都是极具潜力的风口。其次，得有资金配套。他表示，当前资金的投入主要在AI（人工智能）以及区块链上，“大健康”的投入与之相比还是薄弱很多。再次，就是模式。无论是选择大健康的哪个方面，都要选择适合自身的模式。如果能把市场客户群确定下来，再配合自身适合的发展模式，企业自然而然就可以做起来甚至走出去。

北京师范大学新兴市场研究院院长、一带一路研究院院长胡必亮针对中国商业模式走出去发表了自己的看法。他表示，中国企业走出去肯定会碰到多方面的机遇。但是，这并不代表所有的机遇都能够抓住。他认为，中国企业要走出去首先要选好国家。一定要亲自到这些地方考察，切身体会了解一下。其次，要确定好产业、行业以及市场，另外选择好合作伙伴也是十分重要的一点。只有这几方面都选择好了，中国企业才有走出国门的条件。

俗话说“民以食为天”，中国管理科学学会副会长乔仁毅也从绿色农业的角度发表了自己对“大健康”的见解。“目前，我们食品的品质是下降的，我们现在吃的蔬菜、鸡蛋、猪肉，严格意义上已经不叫农产品了，是‘工业产品’，是‘工业化’制造出来的食品，口感是下降的。实际上农民现在完全有条件按照传统方式来生产农产品。但是这卖不到城里，为什么呢？因为价格问题、渠道问题。并且受到两个方面挤压：国外农产品和国内‘工业品’的挤压。我们特色传统的产品能否够通过一个平台跟消费者见面，让城里人也能吃上放心的有品质的传统种粮技术做的东西，这样对提高健康水平、提高幸福指数、促进大健康发展，是一个很好的概念。”（许心怡）