人民网北京6月12日电 （王亚微）近日，由分子实验室主办的2018年保险科技菁英大会在乌镇召开，以科技赋能智慧之剑，以至善服务普罗大众，将保险“利他”精神进行到底。此次活动共有22家优秀的保险科技公司代表进行了精彩分享，现场观众不但感受到科技对保险业的强大推动力，更体会到科技向善的力量。

万物重构：保险大迁徙

分子实验室创始人刘扬介绍了分子发展的历程和分子传递的核心价值观。通过聚合更多优秀人才，创新更多服务项目，努力成为保险业的WiFi。刘扬展望保险科技发展，提出当前保险行业发展的三大红利：人口和收入红利，新科技成熟并开始与保险业结合，保险人大迁徙。在“大市场 + 大迁徙 + 科技加速器”背景下，以人为本，以科技为力量，穿越“虫洞”。

始于创新，止于至善-互联网保险的科技应用

安心互联网保险总裁钟诚分享了安心保险的多个科技创新项目，提出保险科技是应用科技；安心的目标是解决行业痛点，做简单的保险。

保险·科技·白日梦

车车科技创始人张磊提出，车车希望做技术驱动的公司，可以在保险行业全产业链里，保证从供应商的保险公司到分销渠道的中介公司以及最后用户的场景端能够提供一站式的服务。

智能时代“保险＋科技”的新实践

人保金服-爱保科技总经理刘伟先生分享了智能时代保险科技的趋势和判断，第一个趋势是保险科技正在不断扩大保险空间，第二个趋势是资本追捧刺激保险科技快速发展，第三个趋势是保险科技的发展方向日渐清晰。随后刘伟阐述了三个判断：判断一：奇点临近，保险科技处于全面爆发的前夜；判断二：科技将在六个方面持续为保险赋能；判断三：跨界的力量：变革往往来源于第三方。

上帝视角下的财险服务创新

佳格天地首席科学家顾竹博士介绍了佳格在保险领域的创新尝试，财险领域，佳格科技通过卫星数据，提供基于风险识别的承保、定损、理赔等多项定制服务；在农险领域，佳格科技基于遥感及AI技术，提供全流程解决方案，助力农业保险由传统模式向农险2.0时代转变。

跨境电商新生态 保险科技做媒

作为垂直细分领域保险科技创新的代表，豆沙包科技联合创始人罗莹介绍：豆沙包应用基于智能算法的评价模型和大数据驱动的风控体系，为跨境消费和相关企业面临的风险提供一系列的创新的保险产品。

种子与果子

记信创始人周子建分享了“痛点下的种子思维”，介绍了从一个普通保险消费者的“痛”，到以科技手段消除“痛点”，深入保险业的历程。分享的是过眼烟云，共享的才是信息，记信本质上是一个移动互联网IT系统，通过记信，再小的团队都可以DIY自己的活动量管理系统。

医保及健康险反欺诈策略

栈略数据副总裁郝磊分享了栈略在医保和健康保险反欺诈方面的成果。运用科技创新，帮助保险公司沉淀人工专业经验，提高理赔时效，风险管控降低赔付率，提供健康险行业全流程人工智能大数据服务，致力于打造公平可及、系统连续的健康保障生态。

让智能无处不在

“让智能无处不在，这是我们的使命”，灵硅科技创始人焦世斗先生首先介绍了灵硅科技和灵硅独有的公式：进化力=反馈力×决策力。随后，他介绍了灵硅的核心产品电话场景智能对话系统：PhoneLink - 风铃和灵呼宝智能语音机器人。风铃系统结合端到端的意图识别、 多轮对话技术和TTS与人声的深度融合，可在广泛的场景下应用。

大会临近尾声，分子实验室对致力于以科技为行业创造价值，追求至臻、至善的26家优秀保险科技公司进行颁奖。