父亲节来临，与爸爸“数”说健康

指导专家

张军 长沙市中医医院（长沙市第八医院）泌尿外科主任

孙翔 长沙市中医医院（长沙市第八医院）心病科主任

王婷 长沙市中医医院（长沙市第八医院）体检中心副主任

6月17日是父亲节。本期健康版，我们来说说父亲们的健康。

来自长沙市中医医院（长沙市第八医院）2017年体检中心的数据显示：不同年龄阶段的父亲，其健康状况各有特点。该院本部体检中心副主任王婷介绍，2017年该院全年共接受体检6万余人次，包括健康体检和用工体检。其中长沙县星沙用工单位（企业）、长沙县公务员、教师、个人等26792人次进行健康体检，男性占一半以上。从数据分析来看，血脂偏高、脂肪肝、高血压、肾结石等疾病居高不下，不良的生活习惯、饮食习惯是主要诱因。

A 30～40岁的父亲

警惕：血脂偏高、脂肪肝、肾结石

【数据及病例】

2017年，长沙市中医医院（长沙市第八医院）本部体检中心接诊30～40岁男性6552人，从数据分析看，血脂偏高、脂肪肝、肾结石发病率最高。共有2097人被查出血脂偏高，1785人被查出脂肪肝（包括看上去体重正常或偏瘦的人），排在第三的是肾结石，为1462人。另外，有甲状腺结节、转氨酶（肝病检测的一项指标）偏高的人群也增多。

36岁的张先生，已是第三次在医院体检，由于他喜食油腻，运动量不够，去年的体检结果虽较前两年有所好转，但仍显示为超重、血脂偏高、轻度脂肪肝。在体检人群中，像张先生这样查出两种以上指标非正常的人有不少。

【分析和建议】

王婷介绍，很多疾病是人们一口一口“吃”出来的。血脂偏高及脂肪肝的发生，与生活方式有直接关系，特别是饮食习惯，如检查结果提示甘油三酯或胆固醇轻度偏高，则可以先通过少吃甜食，减少高脂、高热量食品的摄入，增加运动量、减重等方式来进行健康干预，半年左右复查看是否好转。

如果血脂成分升高明显，尤其是混合性高脂血症，饮食、运动控制效果不明显，要尽快在专科医生指导下治疗。脂肪肝容易逆转，并且是最常见的肝病之一，分酒精性脂肪肝和非酒精性脂肪肝，饮食习惯不当和饮酒过多容易诱发，早期诊断并及时干预，预后效果良好。

“此类患者中除少部分是家族遗传外，主要是喜食油腻饮食、高盐饮食、动物内脏、蛋类的人，经常参加应酬、熬夜、爱好吃夜宵者，运动量少、精神高度紧张者。”王婷表示，要避免熬夜及吃夜宵等不良习惯。在饮食上，控制动物脂肪、胆固醇及热量的摄入，尽量不吃或少吃动物内脏，蛋类一周不超过4个，多选用奶类、鱼类、豆类、瘦肉、蔬菜、水果等。如果排除受检者有其他方面的疾病，建议的运动量是：坚持每周运动4次以上，每次运动时间不少于30分钟。

B 41～60岁的父亲

警惕：血脂偏高、脂肪肝、高血压、高血糖

【数据及病例】

2017年，长沙市中医医院（长沙市第八医院）本部体检中心接诊的41～60岁男性共4665人，其中血脂偏高、脂肪肝、高血压位列前三。共有1570人被查出血脂偏高，1105人被查出脂肪肝，855人被查出高血压。另外，糖尿病、消化道疾病也不少。

46岁的王先生，近日因左侧胳膊和腿出现肢体麻木来到长沙市中医医院（长沙市第八医院）就医。经过进一步检查发现，王先生脑干有梗塞。“之前单位组织的体检中，检查出有高血压。”王先生说。

【分析和建议】

孙翔表示，进入40岁后，不少男性朋友出现了高血压、高血糖、高血脂，这是引起心脏和脑部疾病的罪魁祸首。患上“三高”，再加上应酬比较多，经常熬夜，工作压力大，以及饮食习惯不良、运动少、肥胖、烟酒过度等，容易导致冠心病，进而引起严重心肌缺血、心肌梗死甚至猝死。

中年男性切忌暴食暴饮，或追求顿顿珍馐美味，这样有损身体健康。如摄取油脂过多或长期高盐饮食，易诱发心血管疾病，饮酒过度伤胃、伤肝且易患高血压。建议保持清淡饮食，注意戒烟限酒。可多吃粗粮杂粮、蔬菜水果，多吃菌藻类及鱼类、豆类食物。

多食粗粮杂粮，能增加B族维生素摄入、改善膳食纤维结构、减轻体重。蔬菜水果不仅能提供某些重要营养素如维生素C、钾元素等，还有很好的抗氧化、延缓衰老、预防心血管病和癌症的作用。菌藻类食物可改善人体免疫功能，鱼类、豆类食品是营养丰富的优质食品，具有健脑强身、延年益寿之功效。

“另外，中年男性往往背负家庭、生活双重压力，再加上吃无定时、经常熬夜、吸烟酗酒等这些不良习惯，易出现疲劳、睡眠差等状况。”孙翔提醒，中年男性要坚持适度锻炼、规律生活、劳逸结合，最好每天坚持半小时的有氧锻炼。平时应学会适度减压，积极调整心态，保持情绪稳定，每天留点时间听听音乐、写写书法、散散步。

C 61岁以上的父亲

警惕：心脑血管病及前列腺炎、骨质疏松症

【数据及病例】

2017年，长沙市中医医院（长沙市第八医院）体检中心接诊的61岁以上男性2254人，检出的血脂偏高、高血压、脂肪肝为发病率的前三位。共有683人被查出血脂偏高，高血压565人，脂肪肝489人。另外，前列腺炎、骨质疏松症等疾病也不少。

67岁的肖爹爹，去年年初开始出现无明显诱因尿频，夜尿增多，在医院体检时发现“前列腺增生”，因为无其他不适，未做处理。最近，肖爹爹不仅有尿频，同时出现尿急、尿痛，伴有尿无力、尿等待、尿线变细、尿滴沥不尽、尿程变短等。在医院泌尿外科就诊，考虑为“前列腺增生”，医生给予其口服药物后，老人症状缓解。

【分析和建议】

张军介绍，前列腺增生症是男性特有的疾病，依年龄增长而发病率增加。60岁到80岁男性，发病率60%～80%。它不仅成为多种疾病的诱因，还影响生活质量。临床上，随着症状加重出现尿潴留、反复感染、肾积水、肾衰甚至死亡。

“50岁以上中老年男性，应每半年到医院做一次专科体检，肛诊、B超、前列腺特异抗原检查可以明确诊断前列腺疾病。”张军表示，药物治疗效果良好，“当药物治疗无效或出现尿潴留，反复出现感染、血尿、结石并有肾积水时，达到手术条件时，需考虑手术治疗。”张军介绍。

“骨质疏松症也是老年人的高发病。”王婷表示，其特点是骨量减少，骨脆性增加。因此，要养成良好的饮食和生活习惯。适量的蛋白质和热量为骨骼生长所必需，但不宜摄取过量蛋白质。平时应注意选择含钙高的食品，如奶制品、豆制品、芝麻酱、海米等。要注意补充富含维生素D、K、C、A及微量元素的食物，包括鱼肝油、沙丁鱼、蛋黄、动物肝脏及红、黄、绿叶蔬菜等。

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个人体检占比不到10%

建议每年体检一次

数据显示，在长沙市中医医院（长沙市第八医院）体检中心去年接受的体检人次中，个人体检占比不到10%。

不做体检有时后悔莫及。47岁的刘强（化名）一直认为自己身体不错，几年都不做体检，也极少看病。前不久，他下班回家感觉身体不适，认为是感冒了，没有在意。当天晚上在床上辗转未眠后，起来玩了下电脑再次入睡。“这次，他再也没有醒过来，等家人发现时，他脸色发乌、手脚冰凉，送医院诊断为心肌梗死。”王婷介绍，刘强母亲及弟弟均患有高血压病，刘强生前多次出现胸痛不适，以为劳累所致，自己买止痛片服用了事。

受文化观念和性别意识的影响，男性在家庭和社会中面临更大的压力，更容易出现不良生活方式，健康问题也更加突出。有些男性，即使身体不适，也会选择强撑，长此以往，小病可能拖成大病。

“目前，大多数人基本是依赖单位组织去体检，较少有个人自发、自觉去检查身体。”王婷表示，定期体检，早预防、早诊断、早治疗，可防止疾病恶化，甚至将疾病消灭于萌芽状态。

同时王婷提醒，体检要注意，40岁以上人群，每年应进行一次健康体检，尤其是超重、高血压、糖尿病、高脂血症者、经常参加应酬者、精神高度紧张者，更应坚持每年定期体检。拿到体检报告后，最好能结合近年的检查结果进行对比，并遵医嘱进行干预。（杨蔚然 粟青梅）