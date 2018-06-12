辣条不是零食是主食  安全标准将提高

方便食品家族有方便面、方便米饭，可能要多一位新成员——“网红食品”辣条。近日，国家卫生健康委员会在其官网发布《食品安全国家标准调味面制品（征求意见稿）》，就调味面制品（也就是消费者熟悉的辣条）的生产标准面向社会征求意见。而原国家食药监总局已将调味面制品列为方便食品类。这就意味着，我们此前当作休闲零食食用的辣条，将成为主食的一类。

就全国范围而言，辣条的生产标准近年来一直有南派和北派之争，前者以湖南企业为主，后者以河南企业为主。此次征求意见到7月10日截止。记者在采访中了解到，这一标准的最终确定，将涉及湖南众多辣条生产企业的利益，在行业中引发较大冲击。但从行业的整体发展来看，以一个标准统一生产，意味着企业将有更大的市场空间。对于消费者而言，国标将明确辣条的性质，在添加剂使用、产品保质期等方面要求更高，食品安全更有保障。

食品添加剂使用将严格受限

说到辣条，我们消费者很少将它当饭吃，主要是作为一种休闲零食来消费。许多营养学家甚至不建议将辣条作为孩子的零食，原因是其使用的食品添加剂比较多。

翻天薯条味和卫龙大面筋是记者在超市看到的两款辣条。除了小麦粉、饮用水、植物油、食用盐、白砂糖、香辛料之外，前者还添加了22种原料，后者也添加了17种。像这两款商品，每100克食物中，前者的钠含量达到2759毫克，后者达到2740毫克。

“像辣条这样的食品，盐含量偏高，食用时如果不注意量，是不利于身体健康的。”湖南省心血管疾病专家赵水平教授说。原国家食药监总局也曾多次发布消费提示，建议不要过量食用辣条，特别是儿童、老人及肠胃不适者，应根据自身身体状况适量食用。

征求意见稿明确，调味面制品中食品添加剂的使用应符合GB 2760中方便米面制品的规定，即甜味剂可适量使用甜蜜素、蔗糖素、纽甜、乳糖醇等，但不包括安赛蜜、糖精钠。着色剂可适量使用辣椒红、胭脂虫红、柑橘黄等。例如，甜蜜素的最大使用量为1.6克/千克。

征求意见稿明确，调味面制品是以小麦粉和其他谷物粉等为主要原料，添加食用油脂等辅料，经配料、挤压熟制、成型、调味、包装等工艺加工而成，具有一定韧性的即食食品。

湖南农业大学食品科学院原院长夏延斌此前在接受采访时分析，参照主食的标准进行生产和监管，将限制生产辣条时使用的添加剂种类和剂量。

从事辣条生产行业的张先生则坦言，征求意见稿的生产标准将大大缩短辣条的货架期，这就意味着所有企业在流通、营销等环节要加快速度，这对于生产规模较小、产品质量良莠不齐的企业来说，将带来巨大挑战。

消费者王畅表示，近年来，辣条等食品竭力在公众面前塑造健康、安全的商品形象，但消费者总是难以信任它们。征求意见稿强化对添加剂使用的限制，其实也是在引导行业和企业进行一次自我革新。

“挤压糕点”VS“调味面制品”

就上述两款商品而言，翻天薯条味标示的产品标准为DBS 43/002，卫龙大面筋标示的执行标准为DB 41/T 515。前者为湖南企业生产，按照《食品安全地方标准 挤压糕点》的标准生产，包装上标示为“挤压糕点”；后者为河南企业生产，执行的是河南省调味面制品地方标准，包装上标示为“大面筋”。

这也是一直存在的辣条生产标准“南派”与“北派”之争的缩影。

“南派”指的是辣条发源地湖南平江县，“北派”则是有着数百家辣条生产企业的河南郑州。湖南省休闲食品协会相关负责人介绍，辣条行业源于平江，后来发展到河南，现在已全国开花，广东、安徽等地都有不小的产值。目前，辣条行业全国的年产值在500亿元左右，其中平江县就占了40%左右。

近年来，南北两派在辣条生产标准的话语权上你争我夺。例如辣条名称之争。辣条一直是民间叫法，其官方名称，南派称之为挤压糕点，北派称之为调味面制品。

“大名”不同，意味着辣条的产品属性各异。对于前者而言，辣条只是休闲食品之一，吃着好玩；对于后者而言，辣条与方便米饭、方便面成为“队友”。

平江食品行业协会理事长、湖南省玉峰食品实业有限公司董事长张玉东表示，平江的生产企业将联合向国家卫健委等部门对国标的制订、产品的分类、产品的食品安全等方面提出意见和建议。

监管部门将有统一执法依据

辣条产业近年来高速发展，入行的企业数量激增，产品质量参差不齐，成为地方食药监部门抽检黑榜中的“常客”。数据显示，2015年至2017年中段，全国就有15个省份共计131家辣条生产企业的195批次辣条上了“黑名单”。在通报的180起食品安全问题中，食品添加剂不合格是主要原因，其中菌落总数超标占68起，甜蜜素超标占30起。

整个行业产品质量不稳定，辣条也成了日常监管的重点品种。湖南省食药监局、长沙市食药监局在开展“护苗行动”时，明确整治的“五毛食品”中，辣条便是其一。

消费者王聪伟认为，标准之争其实是利益之争。有助于提升食品安全的标准，就是消费者所期待的标准。

从监管的角度来看，地方检测标准不统一，产品如果不符合当地的地方标准或者《食品添加剂使用标准》中对类别的定义，产品的质量和安全性就得不到认可，异地销售也就得不到认可。国标制订执行后，地方标准将不再执行，监管部门也将有统一的依据。湖南省食药监局相关负责人表示，国标制订将有利于辣条生产企业拥抱更大的市场。（记者 周辉霞）

星城夜谈

统一标准利于行业发展

年产值500亿元的“辣条”产业，有望统一生产标准了，这对于消费者、经营者乃至生产者来说，都是一个好消息。消费者能吃到明明白白的“放心辣条”，而商家、厂家则通过重塑市场信任，势必进一步做大市场蛋糕。虽然短期内一些企业会因此面临挑战，但从长远来看，这是一件让政府、企业、社会皆大欢喜的事。

老话说，没有规矩，不成方圆。对于任何一个产业来说，规矩不只是令企业头皮发紧的“紧箍咒”，更是滋润企业茁壮成长的及时雨。生产标准，就是众多规矩中很重要又可以量化、统一的一个。就拿辣条来说，尽管每位消费者喜欢的口味不一，但对于添加剂的多寡、保质期的长短，是可以而且应该作出限制并统一标准的。否则，厂商为了实现眼前利润最大化，很可能无节制地使用各类添加剂，并依靠防腐剂尽可能延长保质期。久而久之，整个产业的形象受到严重损害，只能靠廉价来争抢消费者，进而在廉价、劣质的恶性循环中，彻底失去很大一部分消费者的信任。

我们希望，这一重塑信任的辣条生产标准能尽早出台并坚实落地。不只是辣条，很多新生的产业，也应该未雨绸缪，及早完善规矩。比如电动汽车，如果充电接口标准不统一，导致充电桩不能通用，那么对消费者信心的树立和整个产业的发展都是很不利的。科学合理的生产标准，很多时候就是企业的生命线，值得高度重视、严格遵守。（袁云才）