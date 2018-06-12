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苦丁茶是药不是茶

2018年06月12日10:10 来源：农民日报

苦丁茶有疏肝清热、降压降脂降糖的作用，颇受都市白领的喜爱。但是，苦丁茶是药而不是茶，不能长期饮用。

中医认为，苦丁茶性味甘、苦、寒，入肝、肺、胃经，有疏风清热、明目生津之功效，适用于外感风热、头痛齿痛、目赤、聤耳、口疮、热病烦渴、泄泻、痢疾等。《本草纲目拾遗》言其“逐风、活血，绝孕”，《本草再新》言其“消食化痰、除烦止渴、利二便、去油腻”。药理研究表明，苦丁茶含有人体必需的多种氨基酸、维生素及锌、锰等微量元素，有降脂、降压、降糖，增加冠状动脉血流量、心肌供血、抗动脉粥样硬化等作用，可明显改善心脑血管病患者的头晕、头痛、胸闷、乏力、失眠等症。

但是需要注意的是，苦丁茶是药而不是茶，不宜长期服用，以免损伤肝肾功能。苦丁茶性味苦寒，慢性胃炎、消化性溃疡、溃疡性结肠炎及孕妇不宜饮用。《本草纲目拾遗》言其“绝孕”，《中国医学大辞典》言其“凉子宫”，故处于育龄期的男女应慎重选用。 （谷悦）

(责编：李轶群、许晓华)


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