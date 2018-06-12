假酒导致失明 辨别假酒记六招

假酒为何会导致失明?

北京大学公共卫生学院营养与食品卫生系主任马冠生介绍，假酒中的成分多为含甲醇的工业酒精或用其勾兑的散装白酒后。摄入甲醇5~10毫升就可引起中毒，30毫升可致死。甲醇在体内代谢产生的甲酸不容易被代谢，会在体内蓄积，尤其容易在视网膜周围堆积，毒害视网膜细胞，损伤眼部功能，甚至让人失明。甲酸进入血液后还会引起酸中毒，导致肾脏衰竭和呼吸衰竭等，最终造成死亡。

六招教你识假酒

想要避免买到假酒，首先要做到的就是在正规场所购买合格的酒精饮料，切不可贪图便宜，购买和饮用来源不明的酒类产品。

除此之外要看这几个地方：

1看瓶盖，真酒的瓶盖上印有条码、生产日期、批号、防伪标识，假酒由于设备的限制则达不到。

2看包装：假白酒的外包装盒发旧，瓶体有明显的磨损痕迹，同时假酒商标的清晰度较差，颜色不正，没有防伪标识;

3看封口，真酒封口工序较多，防伪球、塑料盖俱全，假酒的封口则比较简陋，不够规范;

4看是否有浑浊：如果是透明的玻璃瓶子，对着阳光，透过瓶体看是否有悬浮物，云雾状的小东西或者沉淀物。真的白酒是无色透明的，假的酒会有悬浮物或者是沉淀物。

5验证：到一点就在杯中，在酒中滴一滴油，如果油是均匀的散开并且下沉，说明这酒的质量是优质的。油在酒中下沉速度时快时慢，并且是不规则的散开，说明这酒是劣质酒。

6闻气味：滴几滴白酒于手中，快速摩擦几下直到发热，这时如果就散发出来的清香味则酒为好酒，如果味是苦的则为劣质酒。